Wisła Kraków poznała już swojego rywala w I rundzie eliminacji Ligi Europy. Podczas środowego losowania dowie się, na kogo może trafić po ewentualnym pokonaniu KF Llapi. W grze same uznane marki.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła zmierzy się z wielkim rywalem?

Wisła Kraków sensacyjnie zdobyła Puchar Polski, w efekcie czego jest jednym z czterech polskich przedstawicieli w europejskich pucharach. Przygodę rozpocznie od I rundy eliminacji Ligi Europy. Oznacza to, że pierwszoligowiec rozegra minimum cztery mecze w Europie, bowiem po ewentualnym odpadnięciu z Ligi Europy czeka go jeszcze rywalizacja o Ligę Konferencji Europy.

Biała Gwiazda poznała już swojego pierwszego rywala. Zmierzy się z kosowskim KF Llapi, co kibice przyjęli z dużym entuzjazmem. Wśród możliwych przeciwników były drużyny o większym potencjale sportowym. Wiśle udało się również uniknąć dalekiego i kosztownego wyjazdu do Azerbejdżanu.

Krakowski klub nie będzie faworytem tej rywalizacji, natomiast ma realne szanse, aby awansować do II rundy eliminacji Ligi Europy. Tam czeka go już niesamowicie trudne wyzwanie. Jan Sikorski na portalu X wskazał pięciu potencjalnych rywali Wisły Kraków. Są to uznane marki na arenie międzynarodowej – Ajax Amsterdam (Holandia), Molde FK (Norwegia), Rapid Wiedeń (Austria), Trabzonspor (Turcja) oraz Cercle Brugge (Belgia). Rywalizacja z którąś z tych ekip będzie dla pierwszoligowca z pewnością dużym wydarzeniem.

Potencjalni rywale zwycięzcy pary Llapi / Wisła Kraków w II rundzie eliminacji LE:



AFC Ajax 🇳🇱

Molde FK 🇳🇴

Rapid Wiedeń 🇦🇹

Trabzonspor 🇹🇷

Cercle Brugge 🇧🇪 — Jan Sikorski (@JS_rankingUEFA) June 19, 2024

Losowanie par II rundy eliminacji Ligi Europy odbędzie się w środę o godzinie 13:00.