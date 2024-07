Wisła Kraków nie pękła przed rywalem, sprawa awansu do III rundy otwarta [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Radomiak

Trzy gole w meczu Wisła Kraków – Rapid Wiedeń

Wisła Kraków nie zamierzała być chłopcem do bicia w czwartkowe popołudnie w rywalizacji z Rapidem Wiedeń, której stawką było miejsce w III rundzie eliminacji Ligi Europy. Polska drużyna nie była jednak faworytem dwumeczu. W każdym razie liczyła na to, że wykorzysta atut gry przed ponad 30 tysiącami widzów na arenie im. Henryka Reymana.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji byliśmy świadkami wyrównanego meczu, w którym każda z ekip miała sytuacje strzeleckie. Po stronie gospodarzy swoich sił próbowali przede wszystkim Bartosz Jaroch i Łukasz Zwoliński. Niemniej żadnemu z wymienionych nie udało się wpisać na listę strzelców w pierwszej odsłonie. Wynik został natomiast otwarty w 37. minucie. W roli głównej wystąpił Isak Jansson, który oddał strzał z prawej nogi z mniej więcej 13 metrów. Do przerwy wiedeńczycy prowadzili 1:0.

Rapid 𝐩𝐫𝐨𝐰𝐚𝐝𝐳𝐢 w Krakowie 🚨⚽



📺 TV4, Polsat Sport 1, PS Premium 1

📲 Polsat Box Go#WISRAP pic.twitter.com/6pNRZk0MQH — Polsat Sport (@polsatsport) July 25, 2024

Jeszcze w pierwszej części gry goście zostali ukarani czerwoną kartką. Bendeguz Bolla wyróżnił się przewinieniem, po którym arbiter nie miał litości dla gracza Rapidu i ukarał go czerwoną kartkę. Jednocześnie całą drugą połowę ekipa Kazimierza Moskala rozgrywała z przewagą jednego zawodnika.

🟥🟥🟥



𝐁𝐞𝐧𝐝𝐞𝐠𝐮𝐳 𝐁𝐨𝐥𝐥𝐚 ukarany czerwoną kartką❗



📺 TV4, Polsat Sport 1, PS Premium 1

📲 Polsat Box Go#WISRAP pic.twitter.com/uQE9NuF3UG — Polsat Sport (@polsatsport) July 25, 2024

Tymczasem od 53 minuty drużyna z Wiednia prowadziła już dwoma trafieniami. Bramkę na 2:0 dla Rapidu dołożył Mathias Seidl, kierując piłkę do siatki po mocnym strzale sprzed pola karnego. Po drodze odbiła się od dwóch słupków. Z kolei w 79. minucie kontaktowego gola dla Wisły strzelił Maximilian Hofmann, notując trafienie samobójcze. Do końca zawodów rezultat już się nie zmienił i krakowska ekipa przed rewanżem na pewno wciąż może mieć nadzieje na awans do kolejnej fazy rozgrywek.

Wisła straciła 𝐝𝐫𝐮𝐠𝐢𝐞𝐠𝐨 gola 🚨⚽



📺 TV4, Polsat Sport 1, PS Premium 1

📲 Polsat Box Go#WISRAP pic.twitter.com/obXhy69EZj — Polsat Sport (@polsatsport) July 25, 2024 Wisła Kraków łapie 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐚𝐤𝐭 🚨⚽



📺 TV4, Polsat Sport 1, PS Premium 1

📲 Polsat Box Go#WISRAP pic.twitter.com/djTLqSHy4M — Polsat Sport (@polsatsport) July 25, 2024

Wisła Kraków – Rapid Wiedeń 1:2 (0:1)

0:1 Isak Jansson 37′

0:2 Mathias Seidl 53′

1:2 Maximilian Hofmann 79′ (sam.)