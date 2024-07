Angel Rodado jest coraz bliżej odejścia z Wisły Kraków. Być może najbliższe godziny zdecydują o transferze Hiszpana. "Jest prawdopodobne, że do Wiednia na mecz z Rapidem już nie poleci" - mówi Bartosz Karcz z "Gazety Krakowskiej" podczas "Studia Reymonta" na Goal.pl

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado na wylocie z Wisły. Jeszcze przed meczem z Rapidem?!

Wisła Kraków wciąż ma szansę na awans do trzeciej fazy eliminacji Ligi Europy. Biała Gwiazda kilka dni temu w pierwszym meczu z Rapidem Wiedeń uległa na własnym stadionie 1:2. Oznacza to, że podczas rewanżu w stolicy Austrii piłkarze Kazimierza Moskala mogą sprawić jeszcze niespodziankę i odrobić niekorzystny wynik z pierwszej rywalizacji. Może się jednak okazać, że będzie trzeba o to walczyć bez swojej największej gwiazdy.

Wszystko bowiem przez fakt, że w ostatnich dniach, a nawet godzinach mocno powrócił temat odejścia z Wisły Angela Rodado. Piotr Koźmiński z “WP Sportowe Fakty” poinformował, że do Polski przyjechał dyrektor generalny Neftczi Baku, który w najbliższym czasie będzie negocjował transfer napastnika z Hiszpanii. Sprawa może wyjaśnić się nawet w ciągu kilku lub kilkunastu najbliższych godzin.

Szybkie dojście do porozumienia pomiędzy stronami oznaczałoby, że Rodado nie poleci z zespołem na czwartkowy mecz z Rapidem Wiedeń. Informacje w tej sprawie przedstawił w programie “Studio Reymonta” na antenie Goal.pl Bartosz Karcz, dobrze poinformowany w realiach Wisły Kraków dziennikarz “Gazety Krakowskiej”.

– Myślę, że najbliższe godziny, może dwa, trzy dni mogą zdecydować o tym, czy Angel Rodado pozostanie w Wiśle Kraków. Z tego co się orientuję, jest prawdopodobne, że Hiszpan do Wiednia na mecz z Rapidem już nie poleci – powiedział Bartosz Karcz w “Studiu Reymonta” na Goal.pl.

