El. do Ligi Europy: znamy skład Legii na mecz ze Slavią!

W czwartek wieczorem Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe ze Slavią Praga. Zwycięzca dwumeczu awansuje do nadchodzącej edycji Ligi Europy, zaś przegrany ma już zagwarantowane miejsce w Lidze Konferencji.

Legia Warszawa po zaciętym boju odpadła z eliminacji Ligi Mistrzów po dwumeczu z Dinamem Zagrzeb

Wojskowi w czwartek zmierzą się w pierwszym spotkaniu ze Slavią Praga. Zwycięzca dwumeczu zagra w Lidze Europy, zaś przegrany w Lidze Konferencji

Poznaliśmy już skład desygnowany do gry przez Czesława Michniewicza oraz jego rywala, Jindricha Tripsovskiego

Slavia Praga – Legia Warszawa: znamy składy

Slavia Praga wygrała rewanżowe starcie z Ferencvarosi, ale to nie wystarczyło, by awansować do ostatniej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Czesi zmierzą się zatem z Legią Warszawa w dwumeczu, którego stawką będzie awans do Ligi Europy. Trener Tripsovsky desygnował do gry najmocniejszy skład.

W bramce stanie Ondrej Kolar, a czteroosobowy blok defensywny stworzą Oscar Dorley, Taras Kacharaba, Tomas Holes i Alexander Bah. O spokój w środku pola zadbać mają Ibrahim Traore oraz Jakub Hromada. Niepokoić bramkę Legii będą zaś Abdallah Sima, Nicolae Stanciu, Lukas Masopust i najbardziej wysunięty Ivan Schranz.

Czesław Michniewicz ponownie postawił na grę trzema obrońcami i dwoma wahadłowymi. Artura Boruca chronić mają Lindsay Rose, Mateusz Wieteska i Maik Nawrocki, wspierani przez Josipa Juranovicia oraz Filipa Mladenovicia. Portugalski środek pola Legii Warszawa (Andre Martins-Rafa Lopes) w ofensywie wspierać będą Luquinhas i Kacper Skibicki. Będą starać się wykorzystać warunki fizyczne i instynkt strzelecki Mahira Emreliego. Początkowo w wyjściowym składzie desygnowany był Tomas Pekhart, ale w ostatniej chwili zastąpił go Azerbejdżanin.

Początek starcia zaplanowany jest na godzinę 19:00. Mecz transmitować będzie TVP 2.

