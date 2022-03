Skandal w Stambule. Jordi Alba obrzucony butelkami z wodą

PressFocus Na zdjęciu: Jordi Alba

Świetne widowisko w Stambule pomiędzy Galatasaray a Barceloną przyćmił skandal z końcowych fragmentów spotkania. Jordi Alba został obrzucony przez kibiców gospodarzy butelkami z wodą. Mecz został przerwany na kilka minut.

Zasłużony awans Barcelony do ćwierćfinału LE

Skandal na trybunach w Stambule

Jordi Alba został obrzucony butelkami z wodą

Nie tak powinno wyglądać piłkarskie święto

To było bardzo dobre widowisko od pierwszych minut. Dużo emocji, dużo akcji ofensywnych i sytuacji podbramkowych. Wreszcie dość niespodziewane objęcie prowadzenia przez gospodarzy w 28. minucie po dobrym wykonaniu rzutu rożnego, później wyrównanie Pedriego po indywidualnej akcji i gol na 2:1 Aubameyanga po sporym zamieszaniu w polu karnym gospodarzy. Było czym się zachwycać w tym spotkaniu.

Jednak pozytywne boiskowe wydarzenia przyćmił skandal z udziałem miejscowych kibiców. Stojący przy linii bocznej boiska Jordi Alba został obrzucony butelkami z wodą. Zdenerwowany Hiszpan wykopał piłkę w kierunku trybun, skąd w jego stronę poleciały butelki. To jeszcze bardziej rozsierdziło trybuny, a także doprowadziło do sporego zamieszania na boisku. Sędzia był zmuszony przerwać na parę chwil to spotkanie.

The Galatasaray fans prevent a Barcelona throw-in by throwing water bottles on Jordi Alba. pic.twitter.com/99TVdxB1lV — infosfcb  (@infosfcb) March 17, 2022

Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sytuacja po chwili uspokoiła się, a zawodnicy mogli dokończyć to spotkanie. Trzeba przyznać, że zdarzenie było bliźniaczo podobne do wydarzeń z meczu eliminacji mistrzostw świata pomiędzy Albanią a Polską, jednak na trochę mniejszą skalę. W tym wypadku piłkarze nie zeszli do szatni.

Barcelona zasłużenie awansowała do kolejnej rundy Ligi Europy. W dwumeczu była drużyną lepsza i już w pierwszym meczu na Camp Nou mogła znacznie przybliżyć się do awansu, jednak nie potrafiła wykorzystać dogodnych sytuacji. Teraz podopieczni Xaviego mogą w dobrych nastrojach przygotowywać się niedzielnego hitu Primera Division z Realem Madryt.