Włoski dziennik "Corriere dello Sport" poinformował, że Paulo Dybala wrócił już do pełnych treningów i będzie gotowy na czwartkową rywalizację z Feyenoordem w Lidze Europy. Argentyńczyk w ostatnich dniach zmagał się z kontuzją przywodziciela.

PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala to kluczowy zawodnik w szeregach Jose Mourinho

Piłkarz w ostatnich dniach zmagał się z kontuzją przywodziciela

Jednak Argentyńczyk będzie gotowy do gry w najbliższym meczu z Feyenoordem

Paulo Dybala będzie dostępny na najbliższy mecz

Paulo Dybala dołączył do Romy przed sezonem na zasadzie wolnego transferu. Mistrz świata w tym sezonie rozegrał 32 spotkania w barwach “Giallorossich”, w których zdobył 15 bramek oraz zanotował osiem asyst. Jest jednym z bardziej znaczących zawodników w zespole Romy pod wodzą Jose Mourinho.

Podczas pierwszego ćwierćfinałowego meczu z Feyenoordem, Paulo Dybala musiał przedwcześnie opuścić boisko. Powodem była kontuzja przywodziciela, która wykluczyła go z gry w ostatnim meczu ligowym z Udinese. Były ogromne obawy, czy Argentyńczyk zdąży się wykurować na rewanżowe spotkanie z holenderskim zespołem w rozgrywkach Ligi Europy.

Jak poinformował we wtorek dziennik “Corriere dello Sport”, mistrz świata właśnie wrócił już do pełnych treningów i dostał zielone światło na występ w czwartkowym meczu. To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla kibiców Romy, ale również Jose Mourinho, który wielokrotnie podkreślał, że Dybala jest kluczowym zawodnikiem w jego drużynie.

