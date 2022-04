LE: Barca zatrzymana, emocje w Lipsku i dwie czerwone kartki

PressFocus Na zdjęciu: Atalanta Bergamo

Zakończyły się już pierwsze ćwierćfinałowe mecze Ligi Europy. W najciekawszym spotkaniu Eintracht Frankfurt zremisował z Barceloną 1:1. Takim samym wynikiem zakończyły się także spotkania Lipska z Atalantą oraz West Hamu z Lyonem, choć emocji w tych spotkaniach nie zabrakło. Braga skromnie pokonała Glasgow Rangers 1:0.

Barcelona zatrzymana we Frankfurcie

Atalanta zremisowała z Lipskiem 1:1 po bardzo emocjonującym meczu

Braga skromnie pokonała Glasgow Rangers

Ciekawy czwartek z Ligą Europy

O 18:45 został rozegrany jeden ćwierćfinał Ligi Europy. RB Lipsk podejmował przed własną publicznością Atalante Bergamo. Pierwszą połowę zdominowali goście z Włoch, którzy do przerwy cieszyli się z jednobramkowego prowadzenia. W 17. minucie prowadzenie La Dei dał Luis Muriel. Druga część spotkania była już znacznie ciekawsza, głównie za sprawą gospodarzy. W 57. minucie gospodarze byli bliscy wyrównania, jednak Silva nie trafił z rzutu karnego. Golkiper Atalanty popisał się świetną interwencją, najpierw broniąc jedenastkę, a chwilę później dobitkę. Ale już kilkadziesiąt minut później na tablicy wyników zrobiło się 1:1. Davide Zappacosta fatalnie interweniował po dośrodkowaniu kierując futbolówkę do własnej bramki. Więcej goli w tym spotkaniu nie padło, choć obie drużyny miały ku temu kilka znakomitych sytuacji.

W kolejnym ćwierćfinale Barcelona została zatrzymana we Frankfurcie. Choć mecz toczył się pod dyktando drużyny z Katalonii, to jednak podopieczni Xaviego nie potrafili przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Gospodarze objęli prowadzenie po ładnym uderzeniu Knauffa. Do wyrównania doprowadził Ferran Torres. W końcówce spotkania czerwoną kartkę zobaczył jeszcze Tutu, który w głupi sposób osłabił swój zespół. Barcelona powinna wygrać to spotkanie, ale nie wykorzystała dogodnych sytuacji. Taki wynik pozwala Eintrachotwi marzyć o sukcesie na Camp Nou.

W pozostałych meczach Braga pokonała Glasgow Rangers 1:0 po golu Ruiza z 40. minuty i jest bliższa awansu do półfinału. Więcej emocji mieliśmy w starciu West Hamu z Olympique Lyon. Gospodarze od 45. minuty grali w osłabieniu, bowiem czerwoną kartkę zobaczył Cresswell. Mimo to, popularne Młoty objęły prowadzenie na początku drugiej połowy. Na listę strzelców wpisał się Bowen. Lyon dążył do wyrównania i ta sztuka udała się gościom w 66. minucie. Bramkarza gospodarzy pokonał Ndombele. Mimo kilku ciekawych sytuacji w końcówce meczu, kibice nie doczekali się na kolejne bramki w tym spotkaniu.

Wyniki 1/4 Ligi Europy

RB Lipsk – Atalanta Bergamo 1:1(0:1)

0:1 Luis Muriel 17′

1:1 Zappacosta 58′ (sam.)

Braga – Rangers 1:0(1:0)

1:0 Ruiz 40′

Eintracht – Barcelona 1:1(0:0)

1:0 Knauff 48′

1:1 Torres 66′

West Ham – Olympique Lyon 1:1(0:0)

1:0 Bowen 53′

1:1 Ndombele 66′