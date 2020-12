Mourinho o zejściu piłkarzy do szatni. “To była moja decyzja”

Menedżer Tottenhamu Hotspur Jose Mourinho skomentował zachowanie swoich zawodników podczas czwartkowego spotkania Ligi Europy z Royal Antwerp. Harry Winks będąc zmienionym w drugiej połowie przez Tanguy’a Ndombele od razu udał się do szatni, co zaniepokoiło fanów londyńskiego klubu.

Okazuje się jednak, że piłkarzom schodzącym z boiska udanie się prosto do szatni zalecił sam Portugalczyk. – Powiedziałem zawodnikom, że jeśli są zmieniani, to powinni iść pod gorący prysznic – powiedział Mourinho, cytowany przez ESPN.

– Pozwoliłem wszystkim piłkarzom, którzy opuścili boisko, udanie się prosto do szatni. Gdy jest zimno, wolę, aby wzięli prysznic. Winks zdecydował, że pójdzie i jestem z tego zadowolony, bo to ja mu to powiedziałem – kontynuował Mourinho.

Menedżer Tottenhamu był również pytany o sytuację Dele Alliego, który nie znalazł się w gronie pięciu zmienników i nie pojawił się na murawie nawet na minutę. Doświadczony pomocnik nie może tym samym być zadowolony ze swojej sytuacji w zespole.

– Jak mogę utrzymać ich wszystkich szczęśliwych? Nie sądzę, aby wszyscy mogli być szczęśliwi. Taka jest natura piłki nożnej, nie jestem w stanie czynić cudów – powiedział Mourinho. – Nie możemy wykraczać poza rzeczywistość. Zawodnik na ławce, który zdaje sobie sprawę, że wszystkie pięć zmian zostało wykorzystanych, oczywiście nie jest szczęśliwym zawodnikiem i nie spodziewałbym się, że będzie szczęśliwy – dodał menedżer.

Czwartkowe spotkanie zakończyło się wygraną 2:0 Tottenhamu, który tym samym awansował do fazy pucharowej Ligi Europy z pierwszego miejsca.