Mourinho ma problem przed hitem z Man United. Dwa poważne urazy

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho do końca sezonu bez kluczowego gracza

Fenerbahce kontra Man United – to absolutny hit 3. serii zmagań w Lidze Europy. Spotkanie w Stambule zapowiada się niesamowicie emocjonująco. Choćby ze względu na to, że trenerem gospodarzy jest Jose Mourinho, a więc były szkoleniowiec Czerwonych Diabłów. Portugalczyk liczy na zwycięstwo w pojedynku z wyżej notowany rywalem. Jednak do tego spotkania jego drużyna przystąpi osłabiona.

Klub opublikował oficjalny komunikat na temat stanu zdrowia dwójki piłkarzy, w którym poinformował, że u Cengiza Ündera stwierdzono częściowe naderwanie ścięgna mięśnia pachwiny, natomiast Jayden Oosterwolde doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie. Reprezentant Turcji wróci do gry za około miesiąc, natomiast Holender może pauzować do końca sezonu.

Under do tej pory rozegrał tylko trzy mecze, z kolei Oosterwolde wystąpił w 14 spotkaniach i każde z nich rozpoczął w podstawowym składzie. O ile strata ofensywnego piłkarza nie będzie aż tak bolesna, o tyle kontuzja lewego obrońcy to poważny cios dla ekipy Jose Mourinho. W lecie z Fenerbahce pożegnał się Ferdi Kadioglu, a wobec urazy Oosterwolde w kadrze Żółtych kanarków znajduje się tylko jeden nominalny lewy defensor, Levent Mercan.