Legia Warszawa w czwartek wieczorem rozegra pierwszy mecz w ramach IV rundy eliminacji Ligi Europy. Rywalem mistrza Polski będzie Slavia Praga. Opinię przed tym starciem wyraził opiekun legionistów Czesław Michniewicz.

Legia Warszawa ma już pewność tego, że zagra jesienią w europejskich pucharach

Wojskowi mają zagwarantowany start w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy

Mistrzowie Polski mają jednak nadzieję, że uda im się wywalczyć przepustkę do gry w bardziej prestiżowej Lidze Europy

Michniewicz przed meczem ze Slavią Praga

Legia Warszawa do czwartkowego starcia przystąpi w dobrych nastrojach. W trakcie minionego weekendu Wojskowi pokonali na wyjeździe Wartę Poznań. Legioniści wygrali z ekipą Piotra Tworka 2:0. Przed czwartkowym starciem opiekun mistrza Polski ujawnił natomiast, że miał niespokojną noc.

– Dzisiejszej nocy miałem problemy ze spaniem i przyśniła mi się jedna zmiana w składzie, którą pewnie wprowadzimy w życie. Jest mi po ludzku przykro, że Jura odejdzie. Jestem tu już trochę czasu i to kolejny piłkarz, z którym muszę się pożegnać – mówił Michniewicz w trakcie konferencji prasowej cytowanej przez Legia.com.

– Musimy się z tym pogodzić i przestać o tym myśleć. Rozmawiałem z Jurą na lotnisku i jest gotów do gry ze Slavią. Jutro podejmiemy ostateczną decyzję. Nie wiem, co stanie się z nim dalej, natomiast wiem, że kluby dogadały się w sprawie transferu, ale agent negocjuje jeszcze indywidualne warunki. Trochę zamieszania to spowodowało – uzupełnił trener Wojskowych.

Michniewicz pozwolił sobie również na krótką ocenę najbliższego przeciwnika Legii. – Jutro zagramy z bardzo dobrym zespołem, który świetnie radzi sobie w Europie od lat. Poprzednio grali w ćwierćfinale Ligi Europy UEFA, mieli aspiracje, by grać w Lidze Mistrzów UEFA. Spodziewamy się dobrego widowiska. Widzę duże różnice w dyscyplinie taktycznej w porównaniu Slavii z GNK Dinamo. Slavia jest bardziej zdyscyplinowana taktycznie, nie pozwala rywalom na stworzenie wielu szans – przekonywał 51-latek.

Starcie Slavia – Legia zacznie się w czwartek o 19:00. Transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP 2. Mecz skomentują Mateusz Borek i Robert Podoliński.

Czytaj więcej: Slavia Praga – Legia Warszawa. Typy, kursy, zapowiedź (19.08.2021)

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin