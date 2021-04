LE: Villarreal wygrał na trudnym terenie

Ze skromną zaliczką do rewanżowego spotkania 1/4 finału Ligi Europy z Dinamem Zagrzeb przystąpi Villarreal. W czwartkowym meczu w stolicy Chorwacji jedenastka z Hiszpanii wygrała skromnie 1:0.

Liga Europy. Villarreal bliżej półfinału

Villarreal do pierwszego spotkania z Dinamem Zagrzeb przystępował w roli faworyta do zwycięstwa oraz do awansu. Chorwaci zamierzali jednak postawić Żółtej Łodzi Podwodnej trudne warunki i tak też się stało w pierwszym pojedynku na Stadionie u Maksimiru.

W pierwszej połowie oglądaliśmy wyrównane spotkanie, w którym obie drużyny szukały okazji i stwarzały zagrożenie pod bramką rywali. Po stronie Villarreal bardzo aktywny był Alfonso Pedraza, który dwukrotnie celnie uderzał na bramkę Dinama, ale w obu przypadkach skutecznie interweniował Dominik Livaković.

Dinamo także się odgryzało, ale na przeszkodzie również stawał bramkarz. Geronimo Rulli popisał się świetną obroną między innymi po strzale Lovro Majera. Trzy minuty przed przerwą błąd we własnym polu karnym popełnił Kevin Theophile-Catherine, który zagrał piłkę ręką i prowadzący to spotkanie sędzia podyktował rzut karny. Jedenastkę spokojnym strzałem wykorzystał Gerard Moreno.

W drugiej połowie goście z Hiszpanii mieli kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Sami również szukali okazji do podwyższenia prowadzenia i wypracowania sobie lepszej zaliczki przed rewanżem. Piłka ani razu jednak nie znalazła już drogi do siatki i podopieczni Unaia Emery’ego musieli zadowolić się skromną wygraną 1:0.

Rewanżowe spotkanie rozegrane zostanie 15 kwietnia na Estadio de la Ceramica w Villarreal.