fot. PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Manchester United bez większych problemów pokonał na własnym terenie Sheriff Tyraspol 3-0 i zapewnił sobie awans do fazy pucharowej Ligi Europy. Jedną z bramek zdobył Cristiano Ronaldo.

Ronaldo wraca do składu i strzelania

Dla czołowych drużyn rozgrywki Ligi Europy nie są zbyt istotne, choć Erik ten Hag zapewniał, że Manchester United nie odpuści żadnego spotkania. W czwartek “Czerwone Diabły” mogły przypieczętować awans do fazy pucharowej na Old Trafford, w związku z czym Holender wystawił bardzo mocną jedenastkę. Do składu wrócił Cristiano Ronaldo, który jeszcze kilka dni wcześniej był odsunięty od pierwszego zespołu.

Gospodarze dominowali od pierwszej minuty, choć Sheriff Tyraspol dzielnie się bronił. Na prowadzenie Manchester United mógł wyjść dużo wcześniej, ale udało się to dopiero tuż przed przerwą. W 44. minucie po asyście Christiana Eriksena do siatki trafił Christian Eriksen.

Na drugą połowę “Czerwone Diabły” wyszły w nieco zmienionym składzie. Na placu gry zameldował się między innymi Marcus Rashford, który był głównym bohaterem akcji z 65. minuty. Po wrzutce Luke’a Shawa ze skraju pola karnego udało mu się głową skierować piłkę do bramki.

Na tym strzelanie się nie zakończyło. W 81. minucie swoją chwilę radości miał Ronaldo, który na raty pokonał bramkarza Sheriffa i ustalił wynik meczu na 3-0. Goście przez całe spotkanie nie oddali choćby jednego strzału na bramkę Davida de Gei.

“Czerwone Diabły” wywalczyły tym samym awans do fazy pucharowej. Kwestia pierwszego miejsca w grupie wciąż jest otwarta. Za tydzień angielskiego giganta na własnym terenie podejmie Real Sociedad.