Liga Europy po raz kolejny przyniosła kilka niespodziewanych rezultatów. W Bergamo doszło do strzeleckiego festiwalu, natomiast Braga nie pozostawiła złudzeń Monaco. Do tego Barca bezbramkowo zremisowała Galatasaray, co było największą niespodzianką czwartkowego wieczoru.

Atalanta bliżej ćwierćfinału, Braga zaskoczyła Monaco

W Bergamo najpierw piłkę w siatce umieścił Bayer Leverkusen. Wszystko działo się szybko, bo rezultat został otwarty jeszcze przed upływem kwadransa. Natomiast odpowiedź Atalanty była błyskawiczna. Niespełna 10 minut później gospodarze strzelili dwa kole w odstępie kilkudziesięciu sekund, dzięki czemu do szatni zeszli w zdecydowanie lepszych nastrojach. Orobici lepiej zaczęli też drugą odsłonę, gdzie objęli wówczas dwubramkowe prowadzenie. Aptekarze zdołali zdobyć jeszcze bramkę kontaktową w końcówce, dlatego rewanż na niemieckiej ziemi również powinien przynieś sporo emocji.

Tymczasem w Portugalii, Braga rozprawiła się z Monaco. Czerwono-biali kompletnie nie mieli szczęścia w tych zawodwach. Ich dwa gole zostały anulowane przez VAR, do tego skuteczność w ofensywnie pozostawiała sporo do życzenia. Więcej jakości mieli natomiast gospodarze. Braga zrobiła duży krok w stronę ćwierćfinału, bo do Francji wyleci z dwubramkową zaliczką.

Wyniki i gole 1/8 finału Ligi Europy

Sevilla – West Ham 1:0 (0:0)

El Haddadi (60′)

Atalanta – Bayer Leverkusen 3:2 (2:1)

Malinowski (23′), Muriel (25′ i 49′) – Aranguiz (11′), Diaby (63′)

FC Barcelona – Galatasaray 0:0 (0:0)

Braga – Monaco 2:0 (1:0)

Ruiz (3′), Oliveira (89′)

Rangers – Crvena zvezda 3:0 (2:0)

Tavernier (11′), Morelos (15′), Balogun (51′)