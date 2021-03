Villarreal zrobił ogromny krok w kierunku awansu do ćwierćfinału Ligi Europy. Żółta Łódź Podwodna w wyjazdowym spotkaniu pokonała 2:0 Dynamo Kijów.

Vilalrreal faworytem

Podopieczni Unaia Emery’ego przystępowali do dwumeczu z czołowym ukraińskim klubem w roli faworyta. Piłkarze Villarreal liczyli również na uzyskanie solidnej zaliczki w pierwszym meczu, który rozgrywany był na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. Swój cel zrealizowali.

W pierwszych minutach oglądaliśmy wyrównane spotkanie, w którym obie drużyny szukały swoich okazji do zdobycia gola. Po stronie gości swoją okazję miał Manuel Trigueros, natomiast po stronie gospodarzy groźnie uderzali Viktor Tsygankov i Gerson Rodrigues.

Skuteczni obrońcy

Pierwszego gola doczekaliśmy się w 30. minucie. Po rzucie rożnym piłka trafiła w polu karnym do Gerarda Moreno, który z boku zagrał wzdłuż linii bramkowej, a do siatki z bliska wpakował ją Pau Torres. Goście z Hiszpanii mogli tym samym schodzić w dobrych humorach do szatni, bowiem przed zakończeniem pierwszej połowy wynik nie uległ już zmianie.

Siedem minut po przerwie Villarreal zdobył drugiego gola. Tym razem na listę strzelców wpisał się drugi ze środkowych obrońców Raul Albiol, który z kilku metrów dobił obroniony przez bramkarza strzał jednego z jego kolegów. Jak się później okazało była to ostatnia bramka tego meczu, co sprawia, że Hiszpanie przed rewanżem będą w bardzo dobrej sytuacji.

W zespole gospodarzy od pierwszej minuty wystąpił reprezentant Polski Tomasz Kędziora, który przebywał na murawie do 84. minuty. Wówczas na placu gry zastąpił go Olexandr Karavajev.