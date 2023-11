Raków Częstochowa na wyjeździe pokonał Sturm Graz 1:0 w meczu 5. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. To oznacza, że Medaliki wciąż mają szanse na zajęcie trzeciego miejsce w tabeli i grę w Lidze Konferencji. Tak prezentuje się sytuacja w grupie D.

IMAGO / Hans Oberlaender Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Raków Częstochowa na wyjeździe wygrał 1:0 ze Sturmem Graz

Mistrz Polski nie ma już szans na awans do fazy pucharowej Ligi Europy

Medaliki powalczą jednak z Austriakami o grę w 1/16 finału Ligi Konferencji

Ważne punkty Rakowa, powalczy o grę w Lidze Konferencji

Raków Częstochowa zaliczył historyczne zwycięstwo w Lidze Europy. Medaliki w Austrii pokonały Sturm Graz 1:0 w meczu 5. kolejki fazy grupowej. Mistrz Polski już przed tym spotkaniem nie miał szans na awans do fazy pucharowej tych rozgrywek.

Podopieczni Dawida Szwargi podtrzymali jednak nadzieje na zajęcie trzeciego miejsca w tabeli, co oznaczałoby grę w 1/16 finału Ligi Konferencji. Raków Częstochowa co prawda wciąż zamyka stawkę, lecz przed ostatnią serią gier ma tyle samo punktów, co Sturm Graz, choć gorszy bilans bramkowy.

To właśnie gole mogą być kluczowe ze względu na to, że w bezpośrednich pojedynkach padły dokładnie takie same wyniki. Przypomnijmy, że Austriacy w Sosnowcu wygrali 1:0 z Medalikami.

W drugim dzisiejszym starciu Atalanta Bergamo na własnym stadionie zremisowała 1:1 ze Sportingiem Lizbona. Rywalem klubu z Jasnej Góry w 6. kolejce fazy grupowej będzie włoski zespół, który od samego początku zasiada na fotelu lidera.

Tabela grupy D Ligi Europy

Drużyna Bramki Punkty 1. Atalanta Bergamo** 8:4 11 2. Sporting Lizbona* 7:6 8 3. Sturm Graz 4:6 4 4. Raków Częstochowa 3:6 4

** Pewny awans do 1/8 finału Ligi Europy

* Pewny awans do 1/16 finału Ligi Europy

