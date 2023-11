fot. Imago/NurPhoto Na zdjęciu: Isco

Hiszpańska magia w Lidze Europy

Isco od pewnego czasu znajduje się na zakręcie swojej piłkarskiej kariery. Po latach spędzonych w Realu Madryt w połowie 2022 roku trafił do Sevilli, gdzie wytrzymano z nim raptem kilka miesięcy. Pod koniec roku rozwiązano kontrakt, a Hiszpan do finiszu sezonu 2022/2023 pozostał wolnym zawodnikiem. Kluby miały możliwość zakontraktowania go, jednak obawiały się, że nie zdołają przywrócić go do formy sprzed lat.

Ostatecznie na angaż ofensywnego pomocnika zdecydował się Real Betis, który szybko przekonał się, że to właściwa decyzja. Isco błyszczy w nowych barwach, czego potwierdzeniem był jego czwartkowy występ w Lidze Europy. Przeciwko Arisowi Limassol na boisko wszedł w drugiej połowie, a w doliczonym czasie gry popisał się znakomitą asystą.

Piętą przedłużył długie podanie od bramki, otwierając tym samym korytarz na skrzydle Ez Abde, który popędził w pole karne i ustalił wynik rywalizacji na 4-1. Hiszpański pomocnik pokazał tym samym nieco magii, której nie brakowało za czasów jego gry w Maladze i Realu Madryt.

Moment magii! Co tutaj zrobił Isco⁉️



Asystę miesiąca w Europie już znamy 😍 pic.twitter.com/liXsFcriAm — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) November 10, 2023

