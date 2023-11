IMAGO / Lukasz Sobala / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Bogdan Racovitan

Raków Częstochowa od 14. minuty meczu przegrywa ze Sportingiem Lizbona

Wszystko przez głupi faul Bogdana Racovitana w polu karnym

Jedenastkę pewnie wykorzystał Pedro Goncalves

Zapasy w Lizbonie

Raków Częstochowa w meczu 4. kolejki fazy grupowej Ligi Europy mierzy się ze Sportingiem Lizbona. Mistrzowie Polski przystępowali do tego spotkania z jasnym celem zdobycia na trudnym terenie jakichkolwiek punktów. Jednak już po niespełna 15. minutach “Medaliki” muszą odrabiać straty. A co jeszcze gorsze muszą to robić w osłabieniu ponieważ po faulu we własnym polu karnym czerwoną kartkę obejrzał Bogdan Racovitan, który zapaśniczym chwytem złapał w pół jednego z rywali. Arbiter pierwotnie puścił grę, ale po analizie VAR wskazał na popularne “wapno” i wyrzucił obrońcę Rakowa z boiska. Vladana Kovacevicia pewnym strzałem z rzutu karnego pokonał Pedro Goncalves, co doskonale widać na poniższym materiale wideo.

