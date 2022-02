Gasperini pytał Malinowskiego, czy jest gotowy do gry

PressFocus Na zdjęciu: Rusłan Malinowski

Gian Piero Gasperini przyznał w rozmowie z dziennikarzami Sky Sport, że przed meczem z Olympiakosem Pireus spytał Rusłana Malinowskiego, czy czuje się gotowy do gry w tym spotkaniu. Ma to związek z napaścią Rosji na Ukrainę, gdzie przebywają najbliżsi piłkarza.

Atalanta po trudnym pierwszym meczu na Gewiss Stadium do rewanżu przystąpiła z jednobramkową zaliczką. W Grecji La Dea pewnie ograła Olympiakos 3:0 i zakwalifikowała się do kolejnej rundy Ligi Europy. Dwa gole w tym spotkaniu zdobył wcześniej wspomniany Rusłan Malinowski, który na placu gry przebywał do 84 minuty.

– To jest dobry wynik, który pozwala nam grać dalej w turnieju, w którym chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Atmosfera na trybunach była naprawdę gorąca. W takich warunkach nie gra się łatwo, ale zagraliśmy dobry mecz. Awans do 1/8 finału to dla nas osiągnięcie. Teraz zobaczymy, co przyniesie nam losowanie – mówił po mecz Gasperini.

Nie mogło też zabraknąć pytania dziennikarzy o Rusłana Malinowskiego, strzelca dwóch bramek, a przede wszystkim obywatela Ukrainy, dla którego nastały bardzo ciężkie czasy. – Wszyscy przechodzimy przez trudny moment, ale dla niego jest szczególnie ciężki. Przed meczem zapytałem się go, czy czuje się gotowy do gry w tym spotkaniu, ponieważ w tym momencie na Ukrainie przebywają jego bliscy. Piłka nożna nie może rozwiązać problemów, ale może sprawić, że ludzie poczują się bliżej siebie – dodał szkoleniowiec.

Na koniec padło pytanie o nieobecność Luisa Muriela. W roli fałszywej dziewiątki wystąpił Marco Paszalić. – Ta nieobecność daje o sobie znać. Musimy sobie jednak radzić w takich sytuacjach. Nie szukamy alibi. Zawsze gramy o zwycięstwo – stwierdził.

Atalanta już dziś pozna swojego kolejnego rywala w Lidze Europy. Losowanie tej fazy rozgrywek zaplanowano na 12:00. La Dea będzie losowana jako drużyna nierozstawiona. Ich rywalami może być między innymi Bayer Leverkusen, Lyon, Monaco czy West Ham United.

