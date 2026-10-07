Szczęsny czeka na decyzję Flicka. Barcelona usłyszała świetne wieści

Joan Garcia w środę weźmie udział w treningu z resztą zespołu. Bramkarz wraca do zajęć po trzech tygodniach przerwy spowodowanych kontuzją - informuje Sport. Niewukluczone, że będzie mógł zagrać przeciwko Getafe. Na decyzję trenera czeka m.in. Wojciech Szczęsny.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczesny

FC Barcelona odzyskała Joana Garcię po kontuzji

FC Barcelona spisuje się w tym sezonie fantastycznie, czego dowodem jest komplet zwycięstw w rozgrywkach La Liga. Po siedmiu meczach mają na swoim koncie 21 punktów i wypracowali już sobie sześć oczek przewagi nad czwartym w tabeli Realem Madryt. Przed przerwą na kadrę musieli radzić sobie bez kluczowego zawodnika, jakim jest Joan Garcia. Hiszpan doznał kontuzji w starciu z Racingiem Santander.

Garcia nie wyszedł na drugą połowę, a między słupkami zastąpił go Wojciech Szczęsny. W kolejnym spotkaniu w bramce pojawił się jednak Dominik Livaković, co wywołało dyskusje w polskich i hiszpańskich mediach na temat przyszłości byłego reprezentanta Polski.

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Po trzech tygodniach Joan Garcia wrócił do pełni zdrowia. Jak poinformował dziennikarz katalońskiego „Sportu”, w środę 24-letni bramkarz pojawił się na treningu z resztą zespołu. Niewykluczone, że będzie do dyspozycji trenera podczas sobotniego meczu z Getafe w ramach 8. kolejki La Liga. Na ten moment trudno przewidzieć, czy zagra. Może być tak, że Hansi Flick nie będzie chciał ryzykować zbyt szybkiego powrotu i postawi na jednego z rezerwowych. Wtedy do wyboru będzie miał Wojciecha Szczęsnego oraz Dominika Livakovicia.

Mecz Barcelona – Getafe odbędzie się w sobotę, 10 października 2026 roku na Spotify Camp Nou. Początek spotkania o godzinie 18:30.