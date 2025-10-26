Barcelona zdominowała Real w El Clasico! Czarna seria trwa 365 dni

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Raphinha i Vinicius Junior

Cztery mecze i cztery zwycięstwa FC Barcelony! Czarna seria Realu Madryt

Real Madryt i FC Barcelona we wszystkich oficjalnych meczach mierzyli się ze sobą aż 260 razy. Bilans bezpośrednich spotkań jest niemal wyrównany, co świadczy o tym, jak bardzo rywalizacja hiszpańskich gigantów jest wyrównana. Królewscy w El Clasico wygrywali 105 razy, zaś Blaugrana 103 razy, a 52 razy mecz kończył się remisem. W ostatnich miesiącach jedna z drużyn kompletnie zdominowała rywala.

Sezon 2024/2025 przyniósł kibicom aż cztery klasyki: dwa w La Liga, jeden w Pucharze Króla i jeden w Superpucharze Hiszpanii. W każdym z czterech spotkań górą była FC Barcelona. Co więcej, dwukrotnie stawką meczu było trofeum, czyli krajowy puchar i superpuchar.

Cztery mecze, dwadzieścia trzy bramki, dwa rzuty karne, czerwona kartka dla Wojciecha Szczęsnego i trzy czerwone kartki poza boiskiem dla zawodników Realu – tak w skrócie wyglądały ostatnie starcia w El Clasico. Emocje i pasja, ale też duma i historia to gwarantuje ten mecz.

W najbliższą niedzielę Los Blancos będą grać nie tylko o trzy punkty i utrzymanie fotelu lidera La Liga. Xabi Alonso musi znaleźć sposób, aby w poniedziałek kibice Realu w końcu mogli odetchnąć z ulgą. Żaden sympatyk madrytczyków nie chce słyszeć, że Barcelona pokonała ich po raz piąty z rzędu. 26 października minie równo 365 dni, czyli cały rok odkąd Duma Katalonii zaczęła dominację w El Clasico.

Wyniki ostatnich czterech meczów Real Madryt – FC Barcelona: