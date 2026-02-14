Barcelona ma pretensje. Oficjalne pismo do federacji!

Barcelona rozpoczyna walkę o sprawiedliwość
Pierwsza odsłona pucharowego dwumeczu zakończyła się wyraźnym zwycięstwem Atletico. Rojiblancos rozbili Blaugranę aż 4:0. Chociaż wygrana madrytczyków jest niepodważalna, to niektóre z decyzji zespołu sędziowskiego można kwestionować. A przynajmniej robi to Barcelona, która do RFEF (Real Federación Española de Fútbol) wysłała pismo z zażaleniem w sprawie „w sprawie niespójności w decyzjach arbitrów”.
– FC Barcelona niniejszym ogłasza, że w sobotę 14 lutego wysłała formalne pismo do Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej (RFEF), skierowane do jej prezesa, przewodniczącego Komisji Technicznej Sędziów (CTA), szefa VAR oraz dyrektora ds. prawnych, w którym klub wyraża głębokie zaniepokojenie powtarzającymi się decyzjami sędziowskimi, które uważa za szkodliwe dla gry i pozbawione spójnych kryteriów – czytamy w oświadczeniu lidera La Liga.
Pismo zawiera pięć punktów:
- Brak spójności w kryteriach dyscyplinarnych
- Sprzeczne kryteria w decyzjach dotyczących przewinień dotyczących kontaktu ręki z piłką
- Nagromadzenie poważnych błędów
- Wykorzystanie i przejrzystość systemu VAR
- Kryteria przeglądu sytuacji na boisku za pomocą monitora telewizyjnego
Barcelona domaga się „pełnej publikacji wszystkich nagrań audio VAR” i proponuje „stworzenie specjalnego kodeksu dyscyplinarnego lub regulaminu dla organu sędziowskiego, który ustanawia publiczne i przejrzyste konsekwencje w przypadku poważnych błędów lub zaniedbań, w celu wzmocnienia zaufania do systemu”.
Jak zareaguje hiszpańska federacja? Duma Katalonii zapewnia, że „propozycja ta nie ma na celu wyłącznie obrony interesów klubu, ale wpisuje się w szersze zobowiązanie do przyczyniania się do prawidłowego funkcjonowania rozgrywek i działania na korzyść wszystkich klubów”.