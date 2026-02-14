Barcelona ma pretensje. Oficjalne pismo do federacji!

Barcelona nie jest zadowolona z pracy zespołu sędziowskiego w spotkaniu z Atletico. Władze Dumy Katalonii postanowiły zareagować i zwróciły się do RFEF, a więc krajowej federacji piłkarskiej. Znamy treść pisma mistrzów Hiszpanii.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Atletico - FC Barcelona

Barcelona rozpoczyna walkę o sprawiedliwość

Pierwsza odsłona pucharowego dwumeczu zakończyła się wyraźnym zwycięstwem Atletico. Rojiblancos rozbili Blaugranę aż 4:0. Chociaż wygrana madrytczyków jest niepodważalna, to niektóre z decyzji zespołu sędziowskiego można kwestionować. A przynajmniej robi to Barcelona, która do RFEF (Real Federación Española de Fútbol) wysłała pismo z zażaleniem w sprawie „w sprawie niespójności w decyzjach arbitrów”.

– FC Barcelona niniejszym ogłasza, że w sobotę 14 lutego wysłała formalne pismo do Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej (RFEF), skierowane do jej prezesa, przewodniczącego Komisji Technicznej Sędziów (CTA), szefa VAR oraz dyrektora ds. prawnych, w którym klub wyraża głębokie zaniepokojenie powtarzającymi się decyzjami sędziowskimi, które uważa za szkodliwe dla gry i pozbawione spójnych kryteriów – czytamy w oświadczeniu lidera La Liga.

FC Barcelona official statementhttps://t.co/GbL5AcwFlo — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 14, 2026

Pismo zawiera pięć punktów:

Brak spójności w kryteriach dyscyplinarnych

Sprzeczne kryteria w decyzjach dotyczących przewinień dotyczących kontaktu ręki z piłką

Nagromadzenie poważnych błędów

Wykorzystanie i przejrzystość systemu VAR

Kryteria przeglądu sytuacji na boisku za pomocą monitora telewizyjnego

Barcelona domaga się „pełnej publikacji wszystkich nagrań audio VAR” i proponuje „stworzenie specjalnego kodeksu dyscyplinarnego lub regulaminu dla organu sędziowskiego, który ustanawia publiczne i przejrzyste konsekwencje w przypadku poważnych błędów lub zaniedbań, w celu wzmocnienia zaufania do systemu”.

Jak zareaguje hiszpańska federacja? Duma Katalonii zapewnia, że „propozycja ta nie ma na celu wyłącznie obrony interesów klubu, ale wpisuje się w szersze zobowiązanie do przyczyniania się do prawidłowego funkcjonowania rozgrywek i działania na korzyść wszystkich klubów”.