Tabela „polskiej” grupy el. Mistrzostw Europy U21. Dramat w ostatnim meczu

Reprezentacja Polski bez awansu na EURO. Włochy świętują
Reprezentacja Polski do lat 21 zakończyła pierwszy etap eliminacji Mistrzostw Europy 2027. Na samym finiszu o kolejności w grupie decydował wynik jednego meczu. Biało-Czerwoni do tej pory mieli dziewięć zwycięstw w dziewięciu spotkaniach. Nie wystarczyło to jednak do bezpośredniego awansu. W poniedziałek wieczorem (5 października) na stadionie w Pescarze lepsza okazała się reprezentacja Włoch U21, rozbijając nas aż (2:6).
W efekcie podopieczni Jerzego Brzęczka zajęli „tylko” 2. miejsce w grupie E. W efekcie wciąż nie mogą być pewni biletów na przyszłorocznym czempionat. O wszystkim przesądzi wtorkowa seria gier, gdzie oczy naszego zespołu będą skierowane na reprezentacje Niemiec oraz Grecji.
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Tabela „polskiej” grupy el. Mistrzostw Europy U21:
|Miejsce
|Drużyna
|Liczba punktów
|Bilans bramek
|1.
|Włochy
|27
|32:7
|2.
|Polska
|27
|28:8
|3.
|Szwecja
|13
|12:22
|4.
|Czarnogóra
|12
|13:16
|5.
|Macedonia Północna
|7
|8:20
|6.
|Armenia
|1
|5:25
Obecnie najważniejsza jest dla nas klasyfikacja drużyn z 2. miejsc. Reprezentacja Polski po odjęciu punktów zdobytych w dwumeczu z Armenią ma na swoim koncie 21 oczek. Wyprzedzamy więc o 3 punkty reprezentację Grecji, a także reprezentacje Niemiec. To między nimi rozstrzygnie się to, kto bezpośrednio awansuje na EURO. Jeśli nasi zachodni sąsiedzi zdobędą komplet punktów, a Grecja przegra, zremisuje lub wygra maksymalnie jednym golem, nie strzelając więcej niż trzech bramek, wtedy Biało-Czerwoni skończą na 1. miejscu w klasyfikacji drużyn z 2. miejsc i bezpośrednio awansują na turniej. Każde inne rozstrzygnięcia zrzucają nas do baraży.