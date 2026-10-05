Tabela „polskiej” grupy el. Mistrzostw Europy U21. Dramat w ostatnim meczu

20:11, 5. października 2026 20:45, 5. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Polski U21 zajęła 2. miejsce w grupie E eliminacji Mistrzostw Europy. Bezpośredni awans na EURO wywalczyła młodzieżowa reprezentacja Włoch. Biało-Czerwoni muszą czekać na rozstrzygnięcia w pozostałych grupach.

Tomasz Pieńko
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Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Pieńko

Reprezentacja Polski bez awansu na EURO. Włochy świętują

Reprezentacja Polski do lat 21 zakończyła pierwszy etap eliminacji Mistrzostw Europy 2027. Na samym finiszu o kolejności w grupie decydował wynik jednego meczu. Biało-Czerwoni do tej pory mieli dziewięć zwycięstw w dziewięciu spotkaniach. Nie wystarczyło to jednak do bezpośredniego awansu. W poniedziałek wieczorem (5 października) na stadionie w Pescarze lepsza okazała się reprezentacja Włoch U21, rozbijając nas aż (2:6).

W efekcie podopieczni Jerzego Brzęczka zajęli „tylko” 2. miejsce w grupie E. W efekcie wciąż nie mogą być pewni biletów na przyszłorocznym czempionat. O wszystkim przesądzi wtorkowa seria gier, gdzie oczy naszego zespołu będą skierowane na reprezentacje Niemiec oraz Grecji.

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Tabela „polskiej” grupy el. Mistrzostw Europy U21:

MiejsceDrużynaLiczba punktówBilans bramek
1.Włochy2732:7
2.Polska2728:8
3.Szwecja1312:22
4.Czarnogóra1213:16
5.Macedonia Północna78:20
6.Armenia15:25

Obecnie najważniejsza jest dla nas klasyfikacja drużyn z 2. miejsc. Reprezentacja Polski po odjęciu punktów zdobytych w dwumeczu z Armenią ma na swoim koncie 21 oczek. Wyprzedzamy więc o 3 punkty reprezentację Grecji, a także reprezentacje Niemiec. To między nimi rozstrzygnie się to, kto bezpośrednio awansuje na EURO. Jeśli nasi zachodni sąsiedzi zdobędą komplet punktów, a Grecja przegra, zremisuje lub wygra maksymalnie jednym golem, nie strzelając więcej niż trzech bramek, wtedy Biało-Czerwoni skończą na 1. miejscu w klasyfikacji drużyn z 2. miejsc i bezpośrednio awansują na turniej. Każde inne rozstrzygnięcia zrzucają nas do baraży.

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