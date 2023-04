PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Piszczek miał okazję dołączyć do sztabu Fernando Santosa

Były reprezentant Polski ostatecznie nie przyjął oferty

Teraz na łamach Kanału Sportowego wyjaśnił dlaczego

Piszczek wyjaśnił, dlaczego nie przyjął oferty Santosa

Łukasz Piszczek przez dłuższy czas był łączony z pracą w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski. Były zawodnik między innymi Borussii Dortmund ku zaskoczeniu wielu osób ostatecznie zdecydował się nie przyjąć tej oferty. Teraz wyjaśnia dlaczego.

– Przede wszystkim była bardzo mała rama czasowa, kiedy musiałem podjąć decyzję – rozpoczął Łukasz Piszczek.

– Działam na pewnych zasadach. Nauczyłem się tak funkcjonować. Dla mnie ważne jest to, że jeśli jestem już w jakimś projekcie to chce ten projekt kontynuować do czasu, aż sam nie poczuje, że to jest koniec. Ciężko byłoby mi w tym momencie życia, w którym jestem… Może, gdybym tą propozycję otrzymał za rok to bym ją przyjął, bo byłbym w innym momencie. Ale teraz, gdy dzieje się dużo rzeczy, również tych poza piłką, nie byłem gotowy w stu procentach poświęcić się, żeby pracować w reprezentacji – kontynuował w Kanale Sportowym były kadrowicz.

– Znam mój charakter i wiem, że praca w reprezentacji byłaby priorytetem, przez co zaniedbałbym inne sprawy, które również są dla mnie ważne. Nie chciałem iść w tą stronę. Bardzo się cieszyłem, że moje nazwisko znalazło się w tym gronie, ale na tematem czas nie miałem jeszcze ukończonego kursu trenerskiego, a po za tym są rzeczy w moim życiu, których nie mógłbym tak po prostu zostawić – dodał Piszczek.

Zobacz również: Trener Lecha nie wytrzymał. Ostra reakcja w stosunku do sędziego