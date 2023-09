fot. Imago / Maciej Rogowski Na zdjęciu: Mateusz Borek

Kibice Reprezentacji Polski liczą na wysokie zwycięstwo Biało-czerwonych z Wyspami Owczymi

Ciekawą opinią na temat walki o awans na Euro 2024 podzielił się Mateusz Borek

Czwartkowe spotkanie podopieczni Fernando Santosa rozegrają o 20:45 na PGE Narodowym

Awans reprezentacji Polski na Euro obowiązkiem

Reprezentacja Polski ma zamiar odnieść w czwartek w Warszawie drugie zwycięstwo w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. Jednocześnie Biało-czerwoni chcą zmazać plamę za przegrane starcie z Mołdawią (2:3). Wyrazisty komentarz przedstawił jeden z komentatorów piłkarskich.

– Jestem przekonany, że wyjdziemy z tej grupy, ale mam nadzieję, że nie będzie żadnych gratyfikacji finansowych. Kadra nawarzyła już za dużo piwa… – mówił Mateusz Borek w Kanale Sportowym.

Komentator wypowiedział się również na temat dwóch graczy, którzy wrócili do kadry we wrześniu. – Przesłanie trenera jest proste. Albo go nie powołuję, bo go nie widzę, a jeśli już jest to nie tylko dla atmosfery. Na końcówkę i impuls to może się zgodzić Grosicki, ale nie Krychowiak – rzekł Borek.

