Biało-czerwoni misję wykonali, chociaż rywala nie zdominowali. Cash z debiutem

Reprezentacja Polski pokonała 4:1 Andorę w meczu w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Przebieg starcia był niecodzienny, bo Biało-czerwoni przez 90 minut grali z przewagą jednego zawodnika. Ogólnie w scenerii przypominającej spotkanie kontrolne podopieczni Paulo Sousy zapewnili sobie grę w barażach. Tymczasem poniżej przedstawiamy noty dla polskich zawodników za rywalizację z jednym z outsiderów grupy I. Oceny w skali szkolnej od 1-6, gdzie 1 to poniżej krytyki, a 6 to występ genialny.