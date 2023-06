fot. PressFocus Na zdjęciu: Jordi Alba

Jordi Alba po opuszczeniu FC Barcelony najprawdopodobniej przeniesie się do Stanów Zjednoczonych

Hiszpański defensor finalizuje rozmowy w sprawie kontraktu z Interem Miami

Ostateczną decyzję ma on podjąć po finale Ligi Narodów

Dwie legendy razem na boisku?

Jordi Alba niespodziewanie zdecydował się na przedwczesne opuszczenie Camp Nou. Obowiązujący do 30 czerwca 2024 roku kontrakt z FC Barceloną został rozwiązany za porozumieniem stron. Teraz Hiszpan musi wybrać klub, w którym będzie kontynuował karierę. Nie może on narzekać na brak opcji z czołowych lig europejskich, natomiast najprawdopodobniej czeka go przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych.

W grze o Albę pozostawały również ekipy z Arabii Saudyjskiej. Sam defensor ma być najbardziej chętny na nawiązanie współpracy z amerykańskim Interem Miami, gdzie będzie grał również Leo Messi. Niewykluczone, że obecność Argentyńczyka wpływa na zamiary jego byłego kolegi z Blaugrany.

Trwają negocjacje między Albą a przedstawicielami Interu Miami. Kwestie dotyczące warunków kontraktu zostały już praktycznie ustalone. Ostateczną decyzję Hiszpan ma podjąć po niedzielnym finale Ligi Narodów.

