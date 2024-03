fot. Imago / Geisser Na zdjęciu: Mario Balotelli

Mario Balotelli znów się nie popisał

Profil B24 w serwisie X opublikował moment, gdy były reprezentant Włoch odpalił petardę w szatni

To kolejny tego typu wybryk z udziałem napastnika

Mario Balotelli odpalił petardę po meczu Adana Demirspor – Fatih Karagumruk

Mario Balotelli to 33-latek, który pod względem sportowym nie podbija serca kibiców w Turcji. Doświadczony napastnik stara się zatem imponować w inny sposób, ale pod tym względem też pracuje bardziej na krytyczne komentarze niż na pochwały.

Profil B24 na platformie X opublikował materiał wideo, na którym widać jak Balotelli odpala petardę w szatni. Miało to miejsce po spotkaniu Adany Demirspor z Fatih Karagumruk.

Balotelli mandou casualmente um petardo no balneário… 🤣 pic.twitter.com/AwSLgDNM44 — B24 (@B24PT) March 6, 2024

Ciekawe jest to, że już w przeszłości urodzony w Palermo piłkarz był znany z zamiłowania pirotechniki. Micah Richards swego czasu ujawnił, że Balotelli odpalił fajerwerki we własnym domu. Zawodnicy grali razem w Manchesterze City w latach 2010-2013. Znana jest również historia związana z tym, że włoski napastnik odpalił we własnej łazience fajerwerki, po czym strzelił dwa gole przeciwko Manchesterowi United (6:1), pokazując koszulkę z napisem: “Dlaczego zawsze ja?”.