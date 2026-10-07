Raków Częstochowa coraz bliżej wielkiej zmiany. Jest konkret

Raków Częstochowa może wkrótce zrobić ważny krok w sprawie powstania nowego stadionu. Kamil Głębocki z NAWylot TV na platformie X przekazał, kiedy ma ruszyć przetarg.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski i Wojciech Cygan

Ważne wieści dla Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa od lat czeka na obiekt, który pozwoliłby klubowi rozwinąć infrastrukturę na miarę jego sportowych ambicji. Obecny znajdujący się przy ulicy Limanowskiego ma ograniczoną pojemność. W związku z tym miasto pracuje nad kolejnym etapem projektu.

Kamil Głębocki przekazał, że miasto może ogłosić postępowanie dotyczące dokumentacji projektowej na początku 2027 roku. „Według mojej wiedzy na początku 2027 roku miasto planuje ogłosić przetarg na wykonanie projektu nowego stadionu Rakowa” – napisał dziennikarz NAWylot TV na platformie X.

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Władze Częstochowy potwierdziły tymczasem, że taki termin wpisały do harmonogramu prac. „Na początku 2027 r. planuje się ogłoszenie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej w formule dialogu konkurencyjnego” – przekazano w odpowiedzi na interpelację radnego Krzysztofa Świerczyńskiego. Obecnie miasto prowadzi konsultacje, między innymi z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

🏟️📜 Jest odpowiedź rządzących na interpelację radnego Krzysztofa Świerczyńskiego w sprawie działań w kierunku budowy stadionu. ⬇️



"Zgodnie z przyjętym na Zespole ds. przygotowania analizy efektywności budowy nowego stadionu „Raków Częstochowa” harmonogramem prac, na początku… pic.twitter.com/I7g2btMe4c — NA WYLOT (@nawylottv) October 7, 2026

Plan zakłada budowę stadionu na terenach po dawnej fabryce Elanex. Wstępna koncepcja mówi o obiekcie na mniej więcej 15 tysięcy miejsc. Miasto zaznaczyło również, że równolegle podejmuje działania zmierzające do rozpoczęcia partnerstwa publiczno-prywatnego. „Termin realizacji dokumentacji projektowej zostanie ustalony w toku postępowania prowadzonego w formule dialogu konkurencyjnego” – dodano w wiadomości.