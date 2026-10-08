Lech Poznań odpowiada na słowa Urbana. Poszło o Gurgula

Lech Poznań zorganizował spotkanie z karnetowiczami. Użytkownik o nicku MikrusKKS ujawnił w mediach społecznościowych słowa Tomasza Rząsy, które są odpowiedzią na wypowiedź Jana Urbana dot. braku powołania dla Michała Gurgula na ostatnie zgrupowanie.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Tomasz Rząsa

Rząsa skrytykował wypowiedź Urbana nt. Gurgula

Lech Poznań po zakończeniu przerwy na reprezentacje, a przed wznowieniem rozgrywek ligowych zorganizował spotkanie z karnetowiczami. Wziął w nim udział m.in. Tomasz Rząsa, a więc dyrektor sportowy Kolejorza. Jednym z omawianych wątków był brak powołania dla Michała Gurgula, a co za tym idzie, wypowiedź Jana Urbana na temat piłkarza. Jego nieobecność tłumaczył, że obrońca nie jest jeszcze na poziomie reprezentacyjnym,

– Może tobie go brakuje. Mnie nie brakuje. Moim zdaniem jeszcze jest za wcześnie. Co nie znaczy, że nie pojawi się innym razem. Bo może np. Puchacz nie wykorzysta szansy i wtedy na następne zgrupowanie trafi Gurgul. Wszystko jest kwestią oceny. Ja po prostu uznałem, że jeszcze nie teraz – mówił przed zgrupowaniem selekcjoner reprezentacji Polski, cytowany przez WP SportoweFakty.

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Do słów selekcjonera odniósł się Tomasz Rząsa. Cytowany przez karnetowicza o nicku MikrusKKS wprost zasugerował, że takie słowa nigdy nie powinny paść. „Słowa Jana Urbana o Gurgulu nigdy nie powinny paść. To było przegięcie. Po Wojciechu Mońce było widać w meczu z Włochami, że ma zaburzony rytm treningowy i to jest słabe„ – miał powiedzieć Tomasz Rząsa, cytowany przez użytkownika o nicku MikrusKKS.

Gurgul to kluczowy piłkarz Lecha Poznań. W Ekstraklasie zadebiutował w sezonie 2022/2023. Łącznie w barwach poznańskiego klubu rozegrał już 106 meczów, w których strzelił 2 gole i zanotował 9 asyst. Na swoim koncie ma dwa mistrzostwa Polski. Jest także reprezentantem Polski U21.