Lech Poznań odpowiada na słowa Urbana. Poszło o Gurgula

11:04, 8. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  MikrusKKS [X]

Lech Poznań zorganizował spotkanie z karnetowiczami. Użytkownik o nicku MikrusKKS ujawnił w mediach społecznościowych słowa Tomasza Rząsy, które są odpowiedzią na wypowiedź Jana Urbana dot. braku powołania dla Michała Gurgula na ostatnie zgrupowanie.

Tomasz Rząsa
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Tomasz Rząsa

Rząsa skrytykował wypowiedź Urbana nt. Gurgula

Lech Poznań po zakończeniu przerwy na reprezentacje, a przed wznowieniem rozgrywek ligowych zorganizował spotkanie z karnetowiczami. Wziął w nim udział m.in. Tomasz Rząsa, a więc dyrektor sportowy Kolejorza. Jednym z omawianych wątków był brak powołania dla Michała Gurgula, a co za tym idzie, wypowiedź Jana Urbana na temat piłkarza. Jego nieobecność tłumaczył, że obrońca nie jest jeszcze na poziomie reprezentacyjnym,

Może tobie go brakuje. Mnie nie brakuje. Moim zdaniem jeszcze jest za wcześnie. Co nie znaczy, że nie pojawi się innym razem. Bo może np. Puchacz nie wykorzysta szansy i wtedy na następne zgrupowanie trafi Gurgul. Wszystko jest kwestią oceny. Ja po prostu uznałem, że jeszcze nie teraz – mówił przed zgrupowaniem selekcjoner reprezentacji Polski, cytowany przez WP SportoweFakty.

Zarejestruj się w Superbet z kodem promocyjnym GOAL i odbierz bonus 200 zł i FREEBETY o wartości 55 zł!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Do słów selekcjonera odniósł się Tomasz Rząsa. Cytowany przez karnetowicza o nicku MikrusKKS wprost zasugerował, że takie słowa nigdy nie powinny paść. Słowa Jana Urbana o Gurgulu nigdy nie powinny paść. To było przegięcie. Po Wojciechu Mońce było widać w meczu z Włochami, że ma zaburzony rytm treningowy i to jest słabe – miał powiedzieć Tomasz Rząsa, cytowany przez użytkownika o nicku MikrusKKS.

Gurgul to kluczowy piłkarz Lecha Poznań. W Ekstraklasie zadebiutował w sezonie 2022/2023. Łącznie w barwach poznańskiego klubu rozegrał już 106 meczów, w których strzelił 2 gole i zanotował 9 asyst. Na swoim koncie ma dwa mistrzostwa Polski. Jest także reprezentantem Polski U21.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości