Górak świętuje, Kroczek w tarapatach. GieKSa bliżej marzeń!

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

Dawid Kroczek i Rafał Górak po spotkaniu GKS Katowice – Cracovia

GKS Katowice w niedzielne popołudnie wywalczył trzynaste zwycięstwo w tej kampanii. Jednocześnie drużyna Rafała Góraka wciąż ma szanse na to, aby zakończyć rozgrywki w PKO BP Ekstraklasie w TOP 6. W starciu z Cracovią zespół z Katowic szybko wrócił na zwycięski szlak po przegranej z Koroną Kielce (1:2).

Krakowianie natomiast zaliczyli drugą z rzędu porażkę. Ogólnie w sześciu ostatnich występach ligowych Cracovia wygrała tylko raz, notując cztery porażki, co może sprawić, że niepewny może być los trenera Dawida Kroczka na stanowisku szkoleniowca Pasów. Po ostatnim gwizdku sędziego niedzielnej batalii trenerzy obu zespołów podzielili się swoimi przemyśleniami.

Dawid Kroczek (Cracovia): – Pierwsza połowa w naszym wykonaniu po łatwo straconej bramce złapaliśmy rytm. To skutkowało tym, że zakończyliśmy pierwszą część gry z remisem. Druga część spotkania była natomiast nieco bardziej zamknięta z obu stron. Mniej było sytuacji. Mimo wszystko to była połowa ze wskazaniem na nas. Dobra była postawa bramkarzy obu ekip. Szczególnie gospodarzy. Niestety w prosty sposób tracimy koncentracje i zachowania w defensywie, co sprawiło, że GKS objął prowadzenie. Mimo prób odrobienia straty, to się nie udało. To trudny moment dla nas.

Katowicki optymizm

Rafał Górak (GKS Katowice): – Bardzo jestem zadowolony z tego, że w drugiej połowie zrobiliśmy to, co było istotne w tym spotkaniu. Przejęliśmy kontrolę nad meczem i uspokoiliśmy go. Chociaż przeciwnik zawiesił nam wysoko poprzeczkę. Po naprawdę bardzo dobrym spotkaniu w naszym wykonaniu jesteśmy zadowoleni z takiej, a nie innej zdobyczy punktowej. Bardzo optymistycznie podchodzimy do tego, co przed nami. W dwóch ostatnich meczach chcemy zagrać na najwyższym dla nas możliwym poziomie.

Feta zawodników i kibiców po wygranej. @_GKSKatowice_ na dzisiaj najlepszym z beniaminków 💥 #GKSCRA pic.twitter.com/pONEzof9ps — Luka Pawlik 🇵🇱 🇮🇹 (@LukaPawlik) May 11, 2025

Katowicka drużyna o swoje 14. zwycięstwo w tym sezonie powalczy za tydzień w starciu z Lechem Poznań. Z kolei krakowian czeka batalia u siebie z Legią Warszawa.

