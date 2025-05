fot. PressFocus 2025.05.11 Katowice Football - Polish PKO Ekstraklasa season 2024/2025 GKS Katowice - Cracovia Krakow Filip Szymczak Benjamin Kallman Credit: Lukasz Laskowski / PressFocus Na zdjęciu: GKS Katowice - Cracovia

Katowice w euforii, GKS lepszy od Cracovii

GKS Katowice i Cracovia do niedzielnego starcia przystępowały z jasnym celem, aby wrócić na zwycięski szlak po ostatnich porażkach. Drużyna dowodzona przez Rafała Góraka przegrała z Koroną Kielce (1:2). Z kolei gracze Pasów ulegli Lechii Gdańsk (0:2).

GieKSa i zespół z Krakowa do swojego kolejnego ligowego występu podchodziły już bez presji. Obie ekipy miały już wcześniej zapewniony ligowy byt w PKO BP Ekstraklasie. Miejsce premiowane grą w europejskich pucharach było natomiast poza zasięgiem obu ekip. Mimo wszystko rywalizacja zapowiadała się ciekawie, bo drużyny mają plan, aby zakończy sezon w TOP 6.

Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. Gospodarze już w drugiej minucie spotkania objęli prowadzenie. W roli głównej wystąpił Marten Kuusk, który na raty pokonał Henricha Ravasa. Najpierw oddał strzał głową, z którym bramkarz Pasów sobie poradził. Przy dobitce Estończyka był już jednak bez szans. 35-krotny reprezentant Estonii zdobył swoją pierwszą bramkę w tej kampanii.

Wielkie zamieszanie w polu karnym Cracovii i Märten Kuusk daje GieKSie prowadzenie! ⚽



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/2YeRi4inBi — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 11, 2025

Tymczasem w 32. minucie goście po raz pierwszy stworzyli poważniejsze zagrożenie pod bramką Dawida Kudły. Benjamin Kallman spróbował swoich sił, dobijając uderzenie Filipa Rózgo. Na posterunku był jednak golkiper Trójkolorowych. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze. W końcu w 36. minucie do wyrównania doprowadził Amir Al-Ammari, który wykorzystał podanie z boku boiska i uderzeniem z bliska zmusił do kapitulacji bramkarza GieKSy. Do przerwy miał zatem miejsce remis.

Cracovia wyrównuje w Katowicach! 💥 Benjamin Källman przytomnie przepuścił piłkę pod nogami, a Amir Al-Ammari umieścił ją w siatcę! 👌



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/I0O6VLKVoH — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 11, 2025

Po zmianie stron sygnał do ataku dał w 57. minucie Dawid Drachal. Ofensywny gracz katowickiej ekipy skierował piłkę do siatki. Finalnie jednak bramka zdobyta przez gracza wypożyczonego do GKS-u z Rakowa Częstochowa została anulowana ku niezadowoleniu fanów gospodarzy.

Gdy wydawało się, że w starciu w Katowicach więcej goli nie padnie, to 11 minut przed końcem podstawowego czasu gry skutecznością błysnął Oskar Repka. Pomocnik gospodarzy wykorzystał dośrodkowanie Alana Czerwińskiego i GieKSa zainkasowała pełną pulę. W następnej kolejce katowiczanie ponownie u siebie zmierzą się z Lechem Poznań. Z kolei krakowska ekipa zagra z Legią Warszawa na swoim stadionie.

GieKSa wygrywa z Cracovią! 💪 Zwycięskiego gola zdobył Oskar Repka! 🎯 pic.twitter.com/VBJdCmQh6R — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 11, 2025

GKS Katowice – Cracovia 2:1 (1:1)

1:0 Marten Kuusk 2′

1:1 Amir Al-Ammari 36′

2:1 Oskar Repka 79′

GKS Katowice zakończy sezon w TOP 6? Tak, są na dobrej drodze!

Nie, konkurencja jest za silna Tak, są na dobrej drodze!

Nie, konkurencja jest za silna 0 Votes