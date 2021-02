Szóstego marca odbędzie się starcie Bayernu Monachium z Borussią Dortmund w Bundeslidze. Media zwykle przy okazji tego typu spotkań pozwalają sobie na porównania Roberta Lewandowskiego z Erlingiem Haalandem. Tymczasem ostatnio kilka zdań na temat tej dwójki wypowiedział Marco Van Basten. Jego zdaniem Norweg jest lepszy od kapitana reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski w tym sezonie zaliczył 26 trafień w lidze niemieckiej. Z kolei Erling Haaland na listę strzelców wpisywał się 17 razy. Chociaż przewaga Polaka jest znaczna, to i tak obaj zawodnicy są wciąż ze sobą porównywani. Godne uwagi jest to, że polski snajper ma już 32 lata, a urodzony w Leeds napastnik w lipcu skończy 21 lat.

– Czy Haaland może być nowym Lewandowskim? Myślę, że jest lepszy. Już w tak młodym wieku pokazuje, że może dominować na boisko. A stać go z pewnością na więcej, niż to pokazywał do tej pory. To bardzo inteligentny zawodnik ze świetną techniką. Zdobywa dużo bramek. To wyjątkowy zawodnik – mówił Marco Van Basten w rozmowie z Ziggo Sport.

Reprezentant Norwegii do ekipy z Signal Iduna Park trafił w styczniu minionego roku z FC Salzburg. Jak na razie w koszulce BVB zagrał łącznie w 43 spotkania, w których zdobył 43 bramki, a także zaliczył 10 asyst. W trakcie minionego weekendu zaliczył dwa trafienia w Revierderby przeciwko FC Schalke, które zakończyły się wygraną dortmundczyków 4:0.

Haaland miał też duży wkład w wygraną Borussii w starciu przeciwko Sevilli FC (3:2) w Lidze Mistrzów, strzelając w tym spotkaniu dwa gole. Przy jednym z kolei zaliczył asystę. Mimo młodego wieku Norweg ma już na swoim koncie siedem występów w reprezentacji swojego kraju, dla której zaliczył sześć trafień.

Bayern Monachium Remis Borussia Dortmund 1.73 4.25 4.25 1.70 4.44 4.20 1.73 4.44 4.25 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 22. lutego 2021 16:55 .



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin