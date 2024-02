IMAGO / Markus Fischer Na zdjęciu: Bayern Monachium

Joachim Loew pozostaje bezrobotny od 2021 roku

Były selekcjoner reprezentacji Niemiec wyklucza objęcie Bayernu Monachium

64-latek wolałby spróbować swoich sił za granicą

Joachim Loew nie zastąpi Thomasa Tuchela na Allianz Arenie

Bayern Monachium szuka nowego trenera, ponieważ Thomas Tuchel po zakończeniu aktualnego sezonu opuści stolicę Bawarii. Kolejnym szkoleniowcem drużyny Die Roten na pewno nie zostanie Joachim Loew, co potwierdził sam zainteresowany.

– Bayern Monachium prawdopodobnie nie byłby zainteresowany mną jako szkoleniowcem i ja też nie byłbym zainteresowany podjęciem się takiego wyzwania. Byłem trenerem i selekcjonerem w Niemczach przez długi czas. Zawsze mówiłem, że praca tutaj nie wchodzi w grę – powiedział Joachim Loew w rozmowie z niemieckim dziennikiem “BILD”.

– Byłem już na wszystkich niemieckich stadionach i dobrze znam tutejsze kluby. Więc obecnie to nie jest dla mnie motywacją – dodał były selekcjoner reprezentacji Niemiec, cytowany przez Fabrizio Romano. Jeśli Joachim Loew miałby wrócić do zawodu, to chciałby spróbować swoich sił za granicą.