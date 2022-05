fot. PressFocus Na zdjęciu: Patrick Schick (w środku)

Patrick Schick przedłużył umowę z Bayerem Leverkusen, informuje oficjalna strona klubu z Bundesligi. Reprezentant Czech związał swoją przyszłość z Aptekarzami do końca czerwca 2027 roku.

Bayer Leverkusen poinformował o nowej umowie Patricka Schicka

Czech do klkubu z Bay Arena trafił we wrześniu 2020 roku

Nowy kontrakt zawodnik został przedłużony o kolejne 12 miesięcy

Schick na dłużej w Bayerze

Patrick Schick dołączył do Bayeru Leverkusen latem 2020 roku z AS Roma. Suma transakcji wyniosła ponad 26 milionów euro. Wcześniej zawodnik bronił barw między innymi takich ekip jak RB Lipsk, czy Sampdoria.

Dotychczasowa umowa czeskiego napastnika z Bayerem Leverkusen obowiązywała do końca sezonu 2024/2025. Nowy kontrakt Schicka został natomiast podpisany do końca sezonu 2026/2027.

– Czuję się tu świetnie. Przede wszystkim nasz zespół to nadzieja na przyszłość. Ci goście są świetni i naprawdę chcemy dokonać jakiegoś przełomu. Kwalifikacja do Ligi Mistrzów to odpowiedni kolejny krok. Bayer stać na dużo, dlatego przedłużyłem kontrakt z klubem – mówił czeski zawodnik cytowany przez oficjalną stronę internetową Aptekarzy.

Schick w trakcie kampanii 2021/2022 wystąpił łącznie w 31 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich 24 gole, a ponadto zanotował pięć asyst.

Bayer ostatni sezon ligi niemieckiej zakończył na trzeciej pozycji w tabeli. Ekipa z Leverkusen zgromadziła 64 punkty, tracąc do lidera rozgrywek 13 punktów.

