Hansi Flick prawdopodobnie po zakończeniu sezonu rozstanie się z Bayernem Monachium. 56-letni trener najpewniej przejmie stery nad reprezentacją Niemiec, zastępując w roli selekcjonera Joachima Loewa. Tymczasem nie milkną spekulacje na temat zmiany szkoleniowca w ekipie z Monachium.

Nieoczywisty wybór

Hansi Flick w tym sezonie nie broni Pucharu Europy, ale wygląda na to, że będzie mógł się pochwalić wygraniem kolejnego mistrzostwa Bundesligi. SportMediaset podał natomiast informacje na temat kolejnego kandydata na trenera Bayernu.

Do tej pory można było przypuszczać, że faworytem do zostania nowym opiekunem Die Roten jest Julian Nagelsmann. Pojawiły się natomiast sugestie, że do Bayernu może trafić Massimiliano Allegri. Włoch od rozstania z Juventusuem pozostaje bez pracy.

Kolejny Włoch w Bayernie?

Były szkoleniowiec Starej Damy wyraził już gotowość do powrotu na ławkę latem. Tymczasem Włoch na stanowisku trenera nie jest niczym spektakularnym, jeśli chodzi o mistrzów Niemiec. W przeszłości trenerami Bayernu byli między innymi Giovanni Trapattoni, czy Carlo Ancelotti.

Co prawda Allegri był już też łączony przez media z pracą w Romie. W każdym razie atrakcyjniejszym miejscem pracy na pewno byłby jednak Bayern, chociażby ze względu na to, że jest pewniejszy gry w Lidze Mistrzów w kolejnej kampanii.

Team z Monachium plasuje się aktualnie na pierwszej pozycji w tabeli ligi niemieckiej, legitymując się 65 punktami. W najbliższy weekend Bayern zmierzy się z Wolfsburgiem w ramach 29. kolejki Bundesligi.

