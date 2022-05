Haaland z golem na pożegnanie, Hertha zagra w barażach

PressFocus Na zdjęciu: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund pokonała 2:1 z Herthę Berlin w ostatniej kolejce Bundesligi. Ekipa ze stolicy objęła w tym spotkaniu prowadzenie po golu Belfodila z 18. minuty. BVB wyrównała po zmianie stron, a na listę strzelców wpisał się Haaland, dla którego był to ostatni występ w barwach drużyny z Dortmundu. Zwycięskiego gola zdobył w końcówce zdobył Moukoko. Borussia została wicemistrzem Niemiec w sezonie 2021/22. Hertha zagra w barażach o utrzymanie.

Haaland pożegnał się golem z kibicami

BVB została wicemistrzem Niemiec

Hertha zagra o utrzymanie w barażach

Przeciętne spotkanie na Signal Iduna Park

Pierwsza połowa nie należała do udanych w wykonaniu Borussii Dortmund, która zaprezentowała się ze słabej strony. Co prawda, gospodarze częściej utrzymywali się przy piłce, ale niewiele z tego wynikało. Obie ekipy oddały tylko po jednym celnym strzale w tej części gry, jednak to wystarczyło graczom Herthy, aby objąć prowadzenie w tym spotkaniu. W 18. minucie na listę strzelców wpisał Belfodil.

Po zmianie stron gospodarze wzięli się mocno do roboty i zdołali odwrócić losy tego spotkania. Do wyrównania w 68. minucie doprowadził Erling Haaland, dla którego był to ostatni występ w Borussii Dortmund. Norweg łącznie w 67 spotkania dla BVB strzelił 62 gole. Od przyszłego sezonu będzie graczem Manchesteru City.

Decydujące trafienie w tym spotkaniu padło łupem Moukoko w 84. minucie. Niemiec pojawił się na murawie zaledwie minutę wcześniej zmieniając Axela Witsela, który także żegna się z drużyną Borussii.

BVB sobotnim zwycięstwem przypieczętowała wicemistrzostwo Niemiec, z kolei Hertha będzie musiała powalczyć o utrzymanie w Bundeslidze w barażach, ze względu na zwycięstwu Stuttgartu w meczu z FC Koeln.