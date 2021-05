Freiburg – Bayern. Freebety za gole Lewandowskiego

Na dwie kolejki przed zakończeniem obecnego sezonu Robert Lewandowski ma na swoim koncie 39 bramek. Do wyrównania rekordu Gerda Muellera polskiemu napastnikowi Bayernu Monachium brakuje tylko jednego trafienia. Dokonać tego, a niewykluczone, że poprawić to osiągnięcie, może już w sobotę, kiedy mistrzowie Niemiec zmierzą się z Freiburgiem. W BETFAN można z tej okazji zgarnąć nawet 800 złotych we freebetach.

Robert Lewandowski – rekord Muellera zagrożony

Robert Lewandowski imponuje w obecnym sezonie formą strzelecką i jest o krok od pobicia osiągnięcia Gerda Muellera z sezonu 1971/72. Legenda Bayernu Monachium zdobyła wówczas 40 bramek. Polak do tej pory zdobył jednego gola mniej, ale przed nim jeszcze dwa ligowe spotkania w tym sezonie. Pierwsze z nich już w sobotę.

Emocje sięgną zenitu w sobotę o godzinie 15:30, kiedy zabrzmi pierwszy gwizdek sędziego. Z tej okazji BETFAN zakłady bukmacherskie przygotowały niezwykle ciekawą ofertę. Bukmacher przygotował atrakcyjne freebety, które uzależnione są od liczby goli zdobytych przez Roberta Lewandowskiego oraz od innych zdarzeń związanych występem Polaka. Można sięgnąć nawet po 800 złotych!

Jakiej wysokości freebety przygotował Betfan?

jeśli Lewandowski sieknie gola i wyrówna rekord – otrzymasz freebet 25 zł

jeśli Lewandowski sieknie 2 gole i pobije rekord – otrzymasz 100 zł

jeśli sieknie 3 gole i więcej – otrzymasz 150 zł

jeśli sieknie klasycznego hat-tricka – otrzymasz 500 zł

jeśli zobaczy czerwoną kartkę – otrzymasz 200 zł

jeśli zagra całe spotkanie – otrzymasz 25 zł

jeśli odda strzał głową, a piłka trafi w słupek lub poprzeczkę (przynajmniej raz) – otrzymasz 50 zł

jeśli sieknie gola z rzutu wolnego – otrzymasz 50 zł

jeśli sieknie klasycznego hat-tricka (500 zł) w tym jeden gol padnie z rzutu wolnego (50 zł), trafi w słupek (50 zł) i zobaczy czerwoną kartkę (200 zł), otrzymasz freebet nawet 800 zł

Co trzeba zrobić, aby otrzymać jeden z freebetów?

To proste! Wystarczy zagrać dowolny zakład SOLO lub AKO na mecz Freiburg – Bayern za stawkę dokładnie 99 złotych. Należy jednak pamiętać, że minimalny kurs kuponu musi wynosić 2.0.

Należy pamiętać, że jednemu użytkownikowi przysługuje jeden freebet. W promocji nie biorą natomiast udziały kupony zawarte za środki bonusowe oraz zakłady systemowe.

