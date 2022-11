Pressfocus Na zdjęciu: Moussa Diaby

Wyniki 13. kolejki Bundesligi. Na niedzielę 6 listopada zaplanowano dwa mecze. Prezentujemy komplet rezultatów oraz strzelców goli.

Bayer zaimponował po przerwie, Freiburg goni Bayern

Niedzielne granie w Bundeslidze rozpoczęło się w w Leverkusen od konfrontacji Bayeru z Unionem. Berlińczycy w przypadku zwycięstwa wróciliby by na fotel lidera kosztem Bayernu. Do przerwy był jednak bezbramkowy remis. Po zmianie stron podopieczni Xabiego Alonso strzelili pięć goli, a nie stracili żadnego. Dzięki temu odnieśli pewne zwycięstwo.

Druga potyczka miała miejsce we Fryburgu. Freiburg rywalizował z FC Koeln, W tym starciu również zabrakło goli do przerwy. W drugiej połowie gospodarze zdobyli dwie bramki i wygrali z Koziołkami 2:0. To sprawiło, że są wiceliderem tabeli z ledwie punktem straty do liderującego Bayernu.

Bundesliga: wyniki 13. kolejki

Bayer Leverkusen – Union Berlin 5:0 (0:0)

Andrich (46′), Diaby (56′, 58′), Hlozek 68′), Bakker (76′)

Freiburg – FC Koeln 2:0 (0:0)

Woo-Yeong Jeong (53′), Gregoritsch (64′)