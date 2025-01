Bayern planuje letnie wietrzenie szatni. Czterech graczy na wylocie

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern przed konkretnymi zmianami kadrowymi

Bayern Monachium jest już myślami przy letnim oknie transferowym. Władze klubu z Bundesligi opracowują strategię, która uwzględnia rozstania z konkretnymi graczami. Wieści na ten temat przekazał portal Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że aż czterech graczy może zakończyć współpracę z Bayernem Monachium. W tym gronie są: Serge Gnabry, Kingsley Coman, Leroy Sane czy Leon Goretzka. Celem pożegnań z wymienionymi zawodnikami ma być zbilansowanie listy płac i wygospodarowanie środków na wzmocnienia.

Goretzka ma kontrakt do 2026 roku. Chociaż w tej kampanii rozegrał 22 mecze, to jego przyszłość wygląda na to, że latem będzie już związana z inną ekipą. Podobnie wygląda sytuacja Comana, którego kontrakt jest jeszcze dłuższy, bo obowiązuje do 2027 roku. Przy okazji transferów obu graczy klub z Monachium może nieźle zarobić.

Kolejnymi w kolejce do rozstania z Bayernem w kolejce są Sane i Gnabry. W tych przypadkach jednak o konkretnym zarobku w Monachium nikt nie mówi, bo zawodnicy mają umowy do końca czerwca.

Powyższe wieści pozwalają wierzyć, że w trakcie letniej sesji transferowej szatnia giganta Bundesligi może się zmienić nie do poznania. Klub ma kilku graczy na swoim radarze, co pozwala przypuszczać, że w trakcie przerwy w rozgrywkach będzie nie mniej emocji niż w trakcie samych rozgrywek.