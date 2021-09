Bayern Monachium poinformował, że na dłużej w klubie pozostanie Leon Goretzka. Niemiec podpisał długoterminową umowę z monachijczykami.

Leon Goretzka wciąż będzie bronił barw Bayernu Monachium

Niemiecki pomocnik podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku

26-latek nie krył zadowolenia z faktu otrzymania nowej umowy

Bayern zatrzymuje ważnego gracza

Ostatnie lata są bardzo udane dla Bayernu Monachium. Bawarczycy niemal od dekady wygrywają Bundesligę. Sięgają także po inne trofea na krajowym podwórku. Z kolei rok temu triumfowali w Lidze Mistrzów. Spory udział w tych sukcesach ma Leon Goretzka. 26-latek na do mistrza Niemiec dołączył trzy lata temu z Schalke. Od tego momentu rozegrał już ponad 100 meczów. Strzelił w nich 25 goli i zaliczył niemal tyle samo asyst. Jego świetną formę docenił Bayern, który przedłużył kontrakt z niemieckim pomocnikiem do 30 czerwca 2026 roku. Poprzednia obowiązywała jeszcze tylko przez rok.

🗣️ @leongoretzka_: „Die Mannschaft, der Verein und das Umfeld sind nicht nur hochprofessionell, sondern auch familiär. Diese Mischung ist einer der Erfolgsgaranten dieses Clubs." 🔴⚪#LG2026 #MiaSanMia pic.twitter.com/rzXQh6Ns8I — FC Bayern München (@FCBayern) September 16, 2021

– Z Bayernem w ciągu ostatnich trzech lat wygraliśmy wszystko, co jest do wygrania w piłce. Jednak jeszcze piękniejsze od zdobywania tytułów jest potwierdzanie i powtarzanie tych sukcesów. Chcemy to powtórzyć w kolejnych latach. Zespół, klub i środowisko są nie tylko bardzo profesjonalne, ale również znajome. Ta mieszanka jest jednym z gwarantów sukcesu tego klubu. Jestem bardzo szczęśliwy, że pozwolono mi na wcześniejsze przedłużenie kontraktu do 2026 roku – przyznał zadowolony Goretzka.

– Dla rozwoju Bayernu kluczowe znaczenie ma zatrzymanie najlepszych zawodników na dłużej. Aby odnieść sukces jako klub, potrzebujemy graczy, którzy są nieustannie zmotywowani, a Leonowi Goretzce nie trzeba nic mówić o motywacji. Zawsze chce się stawać coraz lepszym i ma ambicję, by kształtować erę w Bayernie. To przedłużenie kontraktu to także znak od samego Leona, że jest przekonany, iż w przyszłości będziemy odnosić w Bayernie takie same sukcesy, jak w przeszłości – tak z kolei nową umowę dla Goretzki skomentował Olivier Kahn, prezydent Bayernu.

