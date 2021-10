Bayern Monachium niedługo może stracić jednego ze swoich sponsorów. Kibice mistrza Niemiec chcą, aby klub rozwiązał umowę z firmą Qatar Airways. Zawiązała się grupa fanów, która stanowczo domaga się szybkiego działania ze strony klubu – informuje Bild.

Bayern Monachium wśród swoich sponsorów ma firmę Qatar Airways – katarskiego giganta lotniczego

Kibice nie chcą, aby klub był związany z tą firmą z powodów ideologicznych

Fani wyrazili swój sprzeciw i w dosadnych słowach opisali, czego oczekują ze strony lidera Bundesligi

Bayern Monachium straci sponsora?

Inicjatorem projektu jest Michael Ott, który na stronie internetowej katar.frage.de zamieścił apel do kibiców Bawarczyków. “Drodzy członkowie Bayernu, na dorocznym walnym zgromadzeniu, które odbędzie się 25 listopada 2021 roku, chcemy zobowiązać nasze stowarzyszenie, aby nie kontynuowało umowy sponsorskiej z Qatar Airways, ponieważ jest to niezgodne z naszymi wartościami. Wzywamy wszystkich członków, aby skorzystali ze swojego prawa głosu w tej sprawie” – napisał Ott.

Wyjaśniono także, co jest powodem takiego wniosku. “Ten kraj odpowiada za masowe naruszenia praw człowieka. Istnieją także poważne zarzuty dotyczące korupcji w sporcie. Zamiast wprowadzać zmiany, Bayern Monachium aktywnie pomaga Emirowi Kataru promując go. Jeśli Bayern milczy na temat sytuacji w Katarze, to znaczy, że wyraża obojętność. W ten sposób klub niszczy swoją reputację i nie jest wzorem do naśladowania” – czytamy w uzasadnieniu, które opublikował Bild.

Firma Qatar Airways od kilku lat współpracuje z Bayernem. Jej logo pojawia się na rękawkach koszulek meczowych Bawarczyków podczas spotkań w Bundeslidze. Poza tym co roku Bayern lata na zimowe zgrupowanie do Kataru. Kibice stawiają jednak wartości klubu ponad pieniądze szejków i domagają się natychmiastowych zmian.

Głosu w sprawie na razie nie zabrali włodarze klubu. Trudno jednak spodziewać się, aby od razu poparli żądania kibiców, ponieważ straciliby platynowego partnera, który wykłada niemałe pieniądze. Wartość kontraktu z katarskimi liniami lotniczymi wynosi około 11 milionów euro. Głównym sponsorem klubu, który reklamuje się na przodzie koszulki jest firma Deutsche Telekom.