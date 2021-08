Kicker: Benjamin Pavard opuści następujące spotkania:



− vs Gladbach (13.08)

− vs BVB (17.08)

− vs 1. FC Koeln (22.08)

− vs Bremer SV (25.08)

− vs Hertha BSC (28.08)



Benjamin Pavard miałby wrócić do gry po przerwie reprezentacyjnej na mecz z RB Lipsk (11 września). pic.twitter.com/WeMkJM2JHM