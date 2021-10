W niedzielnym hicie Bundesligi Bayer Leverkusen zmierzy się u siebie z Bayernem Monachium. Nie ma wątpliwości, że szkoleniowcy obu zespołu postawią na możliwie najsilniejsze jedenastki. Od pierwszej minuty naturalnie powinien wystąpić między innymi Robert Lewandowski.

W niedzielę rozegrany zostanie hit niemieckiej Bundesligi: Bayer Leverkusen – Bayern Monachium

Spotkanie na Allianz Arena rozpocznie się o godzinie 15:30

Obie drużyny wybiegną na murawę w możliwie najsilniejszych zestawieniach

Bayer – Bayern: przewidywane składy

Szkoleniowiec gości z Monachium Julian Nagelsmann nie ma do swojej dyspozycji tylko jednego zawodnika. Za czerwoną kartkę musi pauzować Benjamin Pavard. Pozostali piłkarze są do jego dyspozycji. Biorąc pod uwagę wagę spotkania nie ma wątpliwości, że Bayern Monachium zagra na Allianz Arena w najsilniejszym zestawieniu.

Dłuższa lista nieobecnych jest w drużynie z Leverkusen. Gotowy do gry nie jest między innymi Edmond Tapsoba, natomiast za kartki pauzuje Robert Andrich.

Bayer: Hradecky – Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker – Demirbay, C. Aranguiz – Adli, Wirtz, Diaby – Schick

Bayern: Neuer – Süle, Upamecano, Hernandez, Davies – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Müller, Sane – Lewandowski

Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:30.

Bayer Leverkusen Bayern Monachium 4.35 4.50 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17. października 2021 13:50 .

Bayer – Bayern: transmisja za darmo

Prawami do transmisji meczów Bundesligi w Polsce dysponuje platforma Viaplay, do której dostęp kosztuje 34 zł miesięcznie. Spotkanie będzie jednak transmitowane zupełnie za darmo na stronach niektórych legalnych polskich bukmacherów. Jednym z nich jest Totalbet zakłady bukmacherskie. Aby mieć dostęp do transmisji należy mieć zarejestrowane konto oraz środki na koncie. Wpisując kod promocyjny GOAL można w ten weekend otrzymać również bonus w postaci zakładu bez ryzyka 250 złotych.

