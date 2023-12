Hit Bundesligi bez rozstrzygnięcia. Koniec zwycięskiej passy Bayeru Leverkusen

IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Florian Wirtz oraz Mats Hummels

Bayer Leverkusen remisuje z Borussią Dortmund

Spotkanie rozgrywane na BayArena znakomicie rozpoczęło się dla przyjezdnych. Borussia Dortmund bowiem wyszła na prowadzenie już w piątej minucie. Na listę strzelców wpisał się Julian Ryerson. Pierwsza odsłona toczyła się w szybkim tempie, przez co kibice mogli być zadowoleni ze spektaklu. Tuż przed przerwą do wyrównania doprowadził Florian Wirtz, jednak trafienie Niemca zostało anulowane. Na pozycji spalonej znajdował się w tej akcji Victor Boniface.

W drugich 45. minutach głównie oglądaliśmy ataki Bayeru Leverkusen, ale w kluczowych momentach piłkarzom Xabiego Alonso brakowało dokładności i skuteczności. Wynik 1:0 utrzymywał się do 79. minuty. Wówczas do wyrównania doprowadził Victor Boniface, który wpakował piłkę do pustej bramki po podaniu Patrika Schicka. W doliczonym czasie gry piłkę meczową na głowie miał Nicklas Fullkrug. Jednak napastnik BVB w doskonałej okazji przerzucił piłkę nad poprzeczką. Spotkanie rozgrywane na BayArena ostatecznie zakończyło się remisem.

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 1:1

Boniface (79′) – Ryerson (5′)