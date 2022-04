Augsburg i Hertha bliższe utrzymania w Bundeslidze

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

W niedzielę odbyły się dwa mecze 31. kolejki Bundesligi, które mają istotne znaczenie w kontekście utrzymania w lidze. W pierwszym spotkaniu Augsburg z Rafałem Gikiewiczem w składzie pokonał 2:0 Vfl Bochum. Drugie spotkanie zakończyło się triumfem Herthy Berlin, która również wygrała 2:0 pokonując Vfb Stuttagrt.

Rafał Gikiewicz rozegrał 90 minut w bramce Augsburga

Augsburg wygrywa z Bochum i przybliża się do utrzymania w lidze

Ważne zwycięstwo Herthy

Czyste konto Rafała Gikiewicza, zwycięstwa Augsburga i Herthy

W pierwszym niedzielnym spotkaniu Bundesligi Augsburg pokonał Bochum 2:0. Był to bardzo istotny mecz dla drużyny Rafała Gikiewicza, która walczy o utrzymanie w lidze. Wynik spotkania został ustalony jeszcze w pierwszej części gry. Najpierw w 15. minucie na listę strzelców wpisał się Hahn, a w 43. minucie drugiego gola dołożył Gregoritsch. Spotkanie toczyło się pod dyktando gospodarzy, którzy częściej utrzymywali się przy piłce, ale nie potrafili przełożyć tego na sytuacje podbramkowe. Dużo bardziej konkretniejsi byli goście, którzy ostatecznie oddali więcej celnych strzałów w tym pojedynku niż Bochum. Dzięki zwycięstwu Augsburg uplasował się na czternastym miejscu w tabeli mając już siedem punktów przewagi nad “czerwoną strefą”. Bochum pozostaje na trzynastym miejscu z przewagą jednego punktu nad zespołem Gikiewicza.

Drugi mecz Herthy Berlin z Vfb Stuttgart to również rywalizacja drużyn z dołu tabeli. Wynik spotkania bardzo szybko otworzył już w czwartej minucie Selke, który dał gospodarzom prowadzenie. Szybkie otwarcie zespołu z Berlina niejako ustawiło dalszy przebieg tego pojedynku. Gospodarze cofnęli się do defensywy starając się utrzymać przewagę. Mimo sporej przewagi gości, to gospodarze drugi raz trafili do bramki. Wynik spotkania w doliczonym czasie gry ustalił Belfodil. Hertha przez całe spotkanie oddała, zaledwie dwa celne strzały, ale to wystarczyło na zdobycie dwóch goli. Zespół z Berlina powiększył do czterech punktów przewagę na Stuttgartem w ligowej tabeli. Hertha jest piętnasta i znajduje się tuż “nad kreską”, z kolei sytuacja gości staje się coraz trudniejsza. Stuttagrt pozostaje na szesnastej lokacie i jest bliski gry w barażu o utrzymanie w lidze.

Wyniki 31. kolejki Bundesligi

Vfl Bochum – FC Augsburg 2:0 (2:0)

15′ Hahn, 43′ Gregoritsch

Hertha Berlin – Vfb Stuttgart 2:0 (1:0)

4′ Selke, 90′ Belfodil