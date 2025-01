fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso ma opuścić Bayer. Gdzie trafi latem?

Xabi Alonso w poprzednim sezonie wykonał znakomitą pracę i poprowadził Bayer Leverkusen do historycznego dubletu na krajowym podwórku. Aptekarze przełamali dominację Bayernu Monachium, zdobywając mistrzostwo oraz Puchar Niemiec. Niewiele brakowało, aby mogli cieszyć się z trypletu, lecz w finale Ligi Europy ulegli Atalancie Bergamo. Drużyna Hiszpana osiągała nie tylko świetne wyniki, ale grała przy tym bardzo ofensywną i atrakcyjną piłkę. Stał się on więc jednym z najbardziej pożądanych nazwisk na rynku trenerskim. Wydawało się, że opuści Bayer już podczas zeszłorocznego lata, lecz ten postanowił kontynuować pracę w Leverkusen, odrzucając zakusy Liverpoolu czy Bayernu Monachium.

Wygląda na to, że to ostatnie miesiące Alonso w Bayerze. W obecnym sezonie potwierdza, że stworzył bardzo dobry zespół i potrafi zarządzać kryzysem. Niemal na półmetku rozgrywek zajmuje drugie miejsce, tuż za plecami Bawarczyków.

Nadchodzący czas będzie kluczowy dla przyszłości Alonso. Ma on przed sobą ważną decyzję w temacie swojego kolejnego pracodawcy. “AS” potwierdza, że na zatrudnienie Hiszpana liczy Real Madryt, który jest gotów pożegnać latem Carlo Ancelottiego. Na ten moment najbliżej mu do przenosin na Santiago Bernabeu, choć do potwierdzenia jeszcze daleka droga. Oprócz Królewskich, w grze mają liczyć się także Bayern Monachium, Paris Saint-Germain oraz Manchester City. Z tej rywalizacji wypadł Liverpool, który jest bardzo zadowolony ze współpracy z Arne Slotem. Działania Obywateli są natomiast uzależnione od tego, co postanowi Pep Guardiola, który od pewnego czasu zmaga się z gigantycznym kryzysem.