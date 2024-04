Juergen Schwarz / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Grimaldo

Arsenal i Liverpool dołączają do wyścigu o Alejandro Grimaldo

Hiszpan jest czołowym defensorem Bundesligi

W listopadzie zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii

Alejandro Grimaldo trafił do Bayeru Leverkusen przed tym sezonem z Benfiki Lizbona. Lewy defensor prezentuje się doskonale na boiskach Bundesligi. Łącznie we wszystkich rozgrywkach zagrał w 41 meczach, w których strzelił 11 goli zaliczył aż 15 asyst.

Wiele czołowych europejskich klubów rozgląda się za lewym obrońcą, a niezwykle ciekawą opcją wydaje się 28-letni Grimaldo. Oleksandr Zinchenko w Arsenalu nieco zawodzi i Mikel Arteta chętnie sięgnąłby po swojego rodaka z Leverkusen. Natomiast w Bayernie Monachium szukają solidnego zastępstwa dla Alphonso Daviesa.

W Liverpoolu kontuzję barku wyleczył Andrew Robertson i powoli wraca do wysokiej dyspozycji. Nie oznacza to, że Grimaldo rozważyłby transfer do 19-krotnych mistrzów Anglii. Jego obecna umowa w Niemczech obowiązuje do lata 2027 roku.