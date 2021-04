Paris Saint-Germain zmierzy się w środowym boju w 1/2 finału Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Obie ekipy wyróżniają się tym, że mają w swoich szeregach sporo indywidualności. Emocji w tym boju z pewnością nie zabraknie. Tymczasem zakłady bukmacherskie Fortuna mają kilka ciekawych zakładów w swojej ofercie dotyczących potyczki, które będzie miała miejsce na Parc des Princes.

Paris Saint-Germain i Manchester City wciąż mają w tym sezonie szansę na potrójną koronę. Ekipa Mauricio Pochettino oprócz ewentualnego triumfu w Lidze Mistrzów ma jeszcze szanse na mistrzostwo Ligue 1 i Puchar Francji. Tymczasem zawodnicy The Citizens oprócz walki o końcowy sukces w elitarnych rozgrywkach mogą jeszcze wygrać mistrzostwo Premier League, a w trakcie minionego weekendu Man City wygrał z Tottenhamem Hotspur (1:0) w finale Carabao Cup.

Liga Mistrzów: Paris Saint-Germain – Manchester City

Mistrzowie Francji do starcia z zespołem z Etihad Stadium podejdą, chcąc kontynuować serię spotkań bez porażki. Team z Paryża jest niepokonany od trzech spotkań, notując w każdym z tych bojów zwycięstwo. W trakcie minionego weekendu PSG w pokonanym polu pozostawiło Metz, wygrywajac w lidze francuskiej 3:1.

Tymczasem ekipa Josepa Guardioli górowali nad swoimi rywalami w dwóch ostatnich spotkaniach. W trakcie minionego weekendu pokonali The Spurs w finale Pucharu Ligi Angielskiej, a wcześniej uporali się z Aston Villa (2:1). W każdym razie warto nadmienić, że 17 kwietnia Manchester City przegrał w półfinale FA Cup z Chelsea (0:1).

Paryżanie po raz ostatni z Obywatelami mierzyli się w 2016 roku, gdy ulegli im 0:1. Ogólnie w trzech ostatnich potyczkach między oboma zespołami raz górą był Man City i dwa razy miał miejsce remis. Odnotujmy, że pięć lat temu obie ekipy rywalizowały ze sobą również w Lidze Mistrzów, ale w 1/4 finału. W dwumeczu lepsi okazali się zawodnicy The Citizens.

Fortuna zakłady bukmacherskie przygotowały na starcie PSG z Man City atrakcyjną ofertę, liczącą łącznie aż 134 różnego rodzaju zakładów. Faworytem tej potyczki według analityków bukmacherskich są zawodnicy Obywateli. Kurs na zwycięstwo ekipy z Anglii wynosi 2,20. Z kolei szanse na to, że górą będą jednak piłkarze Les Parisiens, zostały oszacowane na 3,30.

Oferta bukmacherska na mecz PSG – Man City

Na stronie internetowej Fortuny znajduje się wiele ciekawych zakładów. Kuszący jest kurs na to, że obie drużyny zdobędą bramki w drugiej połowie. Prawdopodobieństwo na to, że tak właśnie się stanie, wynosi 2,84. Tymczasem wariant na to, że PSG strzeli gola w obu połowach, wynosi 4,00.

W kontekście środowej potyczki warto zwrócić uwagę na najbardziej realny wynik i ten najbardziej abstrakcyjny. W kontekście tego pierwszego analitycy bukmacherscy przewidują, że najbardziej możliwym rezultatem jest 1:1. Kurs na takie rozstrzygnięcie to 6:30. Z kolei ten najmniej prawdopodobny, to między innymi 6:2. Taki wariant został oszacowany na 250,00.

Kurs na to, że obie drużyny strzelą gole, to 1,59. Tymczasem największe szanse na zdobycie bramki według ekspertów mają Kylian Mbappe i Gabriel Jesus. Wariant z golem Francuza został oszacowany na 2,50, a ten z ewentualnym trafieniem reprezentanta Brazylii, wynosi 3,00. Ciekawa jest natomiast opcja z typem na to, że bramkę zdobędzie Angel Di Maria, bo kuszący jest kurs, wynoszący 4,40.

Pozostałe ciekawe kursy w Fortunie na mecz PSG – Man City w półfinale Ligi Mistrzów:

Zawodnik rezerwowy strzeli gola – TAK – 3,00

PSG więcej celnych strzałów – TAK – 3,50

Czerwona kartka – TAK – 4,00

Rzut karny – TAK – 2,60

Padnie bramka samobójcza – TAK – 10:00

Z meczu PSG – Man City transmisja będzie dostępna na antenach Polsat Sport Premium 1 i TVP 1. Spotkanie zacznie się o 21:00.

