Podwójna wygrana za mecz Slavia – Legia w Superbet

Już dzisiaj Legia Warszawa rozegra pierwsze spotkanie czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Europy, w którym na wyjeździe zmierzy się z faworyzowaną Slavią Praga. Bukmacher Superbet przygotował z tej okazji atrakcyjną promocję dla naszych Czytelników – podwójną wygraną za mecz Slavia – Legia.

+18 | Obowiązuje regulamin

Promocja Superbet: dwa razy wyższa wygrana za mecz Slavia – Legia:

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Superbet zakłady bukmacherskie, to jest to bardzo dobra okazja do jego założenia. Oprócz uzyskania atrakcyjnego bonusu powitalnego, będziesz miał również możliwość otrzymania podwójnej wygranej za pierwszy kupon postawiony po dokonaniu rejestracji. Należy jednak pamiętać, że kupon musi zostać zagrany na pojedynczy zakład przedmeczowy dot. meczu Slavia – Legia.

Aby skorzystać z promocji należy:

podając w polu kod promocyjny: GOAL Postawić pierwszy zakład po dokonaniu rejestracji na mecz Slavia – Legia. Promocja dotyczy tylko pojedynczych zakładów przedmeczowych zagranych z konta depozytowego. Kurs musi wynosić minimum 1.60, minimalna stawka kuponu 50 złotych, natomiast maksymalna 500 złotych.

Jeżeli Twój zakład okaże się wygrany, oprócz standardowej wygranej otrzymasz również dodatkowo jej równowartość w postaci bonusu. Jeżeli postawisz zakład za 100 złotych po kursie 2.00 możesz wygrać łącznie 176 złotych (88 zł wygranej z kuponu + 88 złotych dodatkowego bonusu).

Przed ewentualną wypłatą środków bonusowych wymagane jest ich trzykrotny obrót po kursie minimalnym 1.80.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Hazard może uzależniać.