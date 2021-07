Zakłady bukmacherskie STS przygotowały bardzo ciekawą ofertę zakładów na mecz Euro 2020 Szwajcaria – Hiszpania. Sprawdzamy jakie kursy przygotował STS i na co warto postawić w meczu 1/4 Euro 2020.

Hiszpanie faworytem tego meczu według bukmachera

Szwajcaria już sprawiła niespodziankę eliminując Francję

STS oferuje zakład bez depozytu na ten mecz wysokości 30 zł

Oferta STS na mecz Szwajcaria – Hiszpania

Mecz Euro 2020 Szwajcaria – Hiszpania znalazł się w Super Ofercie na stronie zakładów bukmacherskich STS. Tym samym bukmacher oferuje podwyższone kusy na to zdarzenie.

1X2 Szwajcaria – Hiszpania STS 5.70 Szwajcaria 3.65 Remis 1.72 Hiszpania Odwiedź STS Graj odpowiedzialnie | Kursy z dnia 02/07/2021 godz. 13:50

Przy typowaniu spotkań w fazie pucharowej warto pamiętać o tym, że mecz może skończyć się dogrywką. Wtedy zakłady 1X2 rozliczane po 90 minutach mogą okazać się przegrane. Nawet mimo tego, że ostatecznie zespół, na który postawiony był zakład wywalczy awans do kolejnej fazy rozgrywek. Aby tego uniknąć warto zwrócić uwagę na zakłady na awans. Tutaj oczywiście brak kursów na remis. Awans Hiszpanów STS wycenił na kurs 1.33. Wejście Szwajcarii do półfinału Euro 2020 to już wygrana naliczona po kursie 3.35.

Darmowy zakład w STS

Rejestracja poprzez kod promocyjny STS “GOAL” daje możliwość obstawienie zarówno tego jak i pozostałych spotkań Euro 2020 bez konieczności dokonywania depozytu. Bukmacher oferuje bowiem darmowy zakład. Po rejestracji konta można postawić kwotę 30 zł na dowolny zakład z oferty bukmachera.

Szwajcaria – Hiszpania: kto strzeli bramkę?

Ciekawe wyglądają zakłady STS na strzelca bramki w tym spotkaniu. Jak można się tego spodziewać bukmacher najbardziej liczy na bramki snajperów reprezentacji Hiszpanii. Trafienie Moreno można obstawić po kursie 2.50. Niewiele wyższy jest kurs na gol Moraty – 2.75. Pozostali gracze reprezentacji Hiszpanii to już kursy powyżej 3.00.

Jeszcze więcej można zarobić na obstawianiu strzelców w drużynie Szwajcarii. Według STS największe szanse na znalezienie drogi do bramki Hiszpanów ma Seferovic. Jego gol STS wycenił na 4.50. Trafienie Gavranovica można postawić po kursie 4.75, podczas gdy bramki innych reprezentantów Szwajcarii wyceniono już na kurs powyżej 5.00.

